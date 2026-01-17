قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسعر 45 دولارا للبرميل.. أمريكا تبدي إستعدادها لبيع النفط الفنزويلي
ديربي مانشستر يجذب الأنظار اليوم في الدوري الإنجليزي
نجاح وتألق.. أحمد التهامي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها
وزراء جدد.. قرارات عاجلة من رودريجيز تخص حكومة فنزويلا
إحالة صاحب عربة الفاكهة المتهم بقتـ ل شاب في بولاق الدكرور للمحاكمة
هند صبري تشارك متابعيها بصور من أفضل فترات حياتها | شاهد
سبحان الذي أسرى بعبده.. القرآن لخص تفاصيل الإسراء والمعراج بهذه الآية
مباريات اليوم السبت 17يناير 2026.. مصر ونيجيريا وديربي مانشستر الأبرز
فاروق حسني: الأجيال الحديثة تعاني فقرًا إبداعيًا.. والحل مشروع ثقافي شامل
غرفة المشورة تحدد مصير والدة شيماء جمال في قضية سب محامي خصومها
فصل الكهرباء عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد
أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباريات اليوم السبت 17يناير 2026.. مصر ونيجيريا وديربي مانشستر الأبرز

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم السبت 17 يناير 2026، يومًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، يتقدمها لقاء منتخب مصر أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، إلى جانب ديربي مانشستر المرتقب بين يونايتد وسيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كأس عاصمة مصر.. مواجهات حاسمة

تُستكمل منافسات كأس عاصمة مصر بعدة مباريات قوية، حيث يلتقي حرس الحدود مع الاتحاد السكندري في الخامسة مساءً على قناة ON SPORT 1، بينما تقام ثلاث مباريات في توقيت واحد عند الثامنة مساءً، تجمع مودرن سبورت بالجونة، وزد بكهرباء الإسماعيلية على ON SPORT 2، والإسماعيلي أمام وادي دجلة عبر ON SPORT 1.
 

كأس أمم إفريقيا 2025

تتجه أنظار الجماهير العربية إلى مواجهة منتخب مصر ونظيره النيجيري في السادسة مساءً، في لقاء تحديد المركز الثالث، والذي يُذاع عبر قناة beIN Sports Max 1.

الدوري الإنجليزي.. ديربي ناري

يحتضن الدوري الإنجليزي مجموعة من المباريات القوية، أبرزها ديربي مانشستر بين يونايتد وسيتي في الثانية والنصف ظهرًا على beIN Sports HD 1. كما تُقام مواجهات ليفربول وبيرنلي، تشيلسي وبرينتفورد، وتوتنهام ضد وست هام، قبل أن يختتم اليوم بلقاء نوتنجهام فورست وآرسنال في السابعة والنصف مساءً.

الدوريات الأوروبية الكبرى

في إسبانيا، يلعب ريال مدريد أمام ليفانتي عصرًا، بينما يشهد المساء لقاءات بيتيس وفياريال. وفي إيطاليا، يواجه إنتر ميلان أودينيزي، ويصطدم يوفنتوس بكالياري ليلًا. أما فرنسا، فتشهد مباريات قوية أبرزها مارسيليا أمام أنجييه.

الدوريات العربية

تتواصل الإثارة في الدوري السعودي بمواجهات قوية، أهمها النصر ضد الشباب مساءً. كما تُقام مباراتان في الدوري القطري تجمع الريان مع الشمال، والسيلية مع قطر.


 


 

منتخب مصر الدورى الانجليزى الدورى الاسبانى الدورى الفرنسي كأس الامم الافريقية كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

طليقة أحمد مكي

بعد استيلاء مديرة أعماله السابقة على 66 مليون جنيه.. طليقة أحمد مكي: ربنا يرد لك حقك

ترشيحاتنا

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

ياميش رمضان 2026

قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

بالصور

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

أسرار طهي البطاطس المقرمشة بدون زيت.. اكتشفي الطريقة المثالية

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت
طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت
طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد