مباريات اليوم السبت 17يناير 2026.. مصر ونيجيريا وديربي مانشستر الأبرز

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم السبت 17 يناير 2026، يومًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، يتقدمها لقاء منتخب مصر أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، إلى جانب ديربي مانشستر المرتقب بين يونايتد وسيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كأس عاصمة مصر.. مواجهات حاسمة

تُستكمل منافسات كأس عاصمة مصر بعدة مباريات قوية، حيث يلتقي حرس الحدود مع الاتحاد السكندري في الخامسة مساءً على قناة ON SPORT 1، بينما تقام ثلاث مباريات في توقيت واحد عند الثامنة مساءً، تجمع مودرن سبورت بالجونة، وزد بكهرباء الإسماعيلية على ON SPORT 2، والإسماعيلي أمام وادي دجلة عبر ON SPORT 1.



كأس أمم إفريقيا 2025

تتجه أنظار الجماهير العربية إلى مواجهة منتخب مصر ونظيره النيجيري في السادسة مساءً، في لقاء تحديد المركز الثالث، والذي يُذاع عبر قناة beIN Sports Max 1.

الدوري الإنجليزي.. ديربي ناري

يحتضن الدوري الإنجليزي مجموعة من المباريات القوية، أبرزها ديربي مانشستر بين يونايتد وسيتي في الثانية والنصف ظهرًا على beIN Sports HD 1. كما تُقام مواجهات ليفربول وبيرنلي، تشيلسي وبرينتفورد، وتوتنهام ضد وست هام، قبل أن يختتم اليوم بلقاء نوتنجهام فورست وآرسنال في السابعة والنصف مساءً.

الدوريات الأوروبية الكبرى

في إسبانيا، يلعب ريال مدريد أمام ليفانتي عصرًا، بينما يشهد المساء لقاءات بيتيس وفياريال. وفي إيطاليا، يواجه إنتر ميلان أودينيزي، ويصطدم يوفنتوس بكالياري ليلًا. أما فرنسا، فتشهد مباريات قوية أبرزها مارسيليا أمام أنجييه.

الدوريات العربية

تتواصل الإثارة في الدوري السعودي بمواجهات قوية، أهمها النصر ضد الشباب مساءً. كما تُقام مباراتان في الدوري القطري تجمع الريان مع الشمال، والسيلية مع قطر.







