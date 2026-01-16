قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-1-2025 في ملاعب العالم

إسبانيول
إسبانيول
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم الجمعة 16 يناير 2026 يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية في عدد من الدوريات الكبرى، حيث تتنوع المباريات بين القمم المنتظرة والصراعات المهمة في سباق المنافسة على اللقب أو تحسين المراكز. 

ويأتي في مقدمة هذه اللقاءات الصدام المرتقب بين باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي، إلى جانب مواجهة قوية تجمع الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين.


 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تتجه الأنظار في فرنسا إلى مواجهتين مهمتين ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حيث يسعى كل فريق لتحقيق أهدافه في جدول الترتيب.

  • موناكو × لوريان – الساعة 8:00 مساءً
  • باريس سان جيرمان × ليل – الساعة 10:00 مساءً
    وتحمل مباراة باريس سان جيرمان وليل أهمية خاصة نظرًا لقوة الفريقين وتاريخ المواجهات بينهما، في لقاء قد يكون له تأثير مباشر على صدارة الدوري.


مواعيد مباريات الدوري الإسباني

في الليجا الإسبانية، تقام مواجهة واحدة تجمع فريقين يطمحان لتعزيز موقفهما في جدول الترتيب:
 

  • إسبانيول × جيرونا – الساعة 10:00 مساءً – على قناة beIN Sports HD 1

 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يستضيف الدوري الإيطالي لقاءً مهمًا في توقيت متأخر نسبيًا، حيث يحل أتالانتا ضيفًا على بيزا:
 

  • بيزا × أتالانتا – الساعة 9:45 مساءً

 مواعيد مباريات الدوري الألماني

وفي البوندسليجا، يلتقي فريقان من العيار الثقيل في مواجهة منتظرة:

  • فيردر بريمن × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 9:30 مساءً


 مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

تقام ثلاث مباريات قوية في الدوري السعودي، أبرزها لقاء الاتحاد والاتفاق:
 

  • النجمة × الفتح – 3:45 مساءً
  • الخليج × الأخدود – 4:45 مساءً
  • الاتحاد × الاتفاق – 7:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري القطري

وفي قطر، تُلعب مواجهتان مهمتان ضمن منافسات الدوري:

  • الشحانية × أم صلال – 4:30 مساءً
  • السد × الأهلي – 6:30 مساءً


 


 

