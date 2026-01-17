قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسعر 45 دولارا للبرميل.. أمريكا تبدي إستعدادها لبيع النفط الفنزويلي
ديربي مانشستر يجذب الأنظار اليوم في الدوري الإنجليزي
نجاح وتألق.. أحمد التهامي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها
وزراء جدد.. قرارات عاجلة من رودريجيز تخص حكومة فنزويلا
إحالة صاحب عربة الفاكهة المتهم بقتـ ل شاب في بولاق الدكرور للمحاكمة
هند صبري تشارك متابعيها بصور من أفضل فترات حياتها | شاهد
سبحان الذي أسرى بعبده.. القرآن لخص تفاصيل الإسراء والمعراج بهذه الآية
مباريات اليوم السبت 17يناير 2026.. مصر ونيجيريا وديربي مانشستر الأبرز
فاروق حسني: الأجيال الحديثة تعاني فقرًا إبداعيًا.. والحل مشروع ثقافي شامل
غرفة المشورة تحدد مصير والدة شيماء جمال في قضية سب محامي خصومها
فصل الكهرباء عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد
أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة
حوادث

غرفة المشورة تحدد مصير والدة شيماء جمال في قضية سب محامي خصومها

والدة شيماء جمال
والدة شيماء جمال
ندى سويفى

تحدد غرفة المشورة اليوم السبت مصير ماجدة الحشاش والدة شيماء جمال بعد قرار محكمة جنح العمرانية بالتحفظ عليها وعرضها اليوم امام غرفة المشورة لاتخاذ قرار بشأن عرضها على المحكمة الاقتصادية سواء محبوسة أو مخلى سبيلها.

وقررت محكمة جنح العمرانية امس الأول الخميس حبس ماجدة الحشاش والدة الاعلامية شيماء جمال ليوم السبت وإحالة دعوى السب والقذف للمحكمة الاقتصادية.


وأقام المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد جنحة مباشرة أمام محكمة جنح العمرانية الجزئية ضد "ماجدة الحشاش" والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، متهمين إياها بالسب والقذف العلني، والتهديد، والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية، والإساءة لسمعة العائلات، عبر مقاطع مصورة بثّت في لقاءات تليفزيونية ومنصات رقمية.

وذكر المحاميان في صحيفة الجنحة أنهما فوجئا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها وهي توجه لهما ألفاظًا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعنًا في العرض، بشكل اعتبره المحاميان خروجًا عن القيم الأسرية والمجتمعية.

وأشارت الجنحة المباشرة إلى أن المشكو في حقها شنت هجومًا ضاريًا على المحامية علياء سلامة بسبب كونها محامية طليقها، متهمة إياها في مقابلة تليفزيونية على أحد البرامج الفضائية بأنها "مشتراة" وأنها "سرقت حلل وملابس داخلية وحلقان"، مرددة: "يا حرامية الحلقان والحلل"، وغير ذلك من العبارات والألفاظ التي تعتبر سبًا وخوضًا في العرض والشرف.

وأضاف مقدم الجنحة أن المشكو في حقها هددت إبراهيم طنطاوي المحامي رغم أنه كان محامي المتهمين بقتل ابنتها، واللذين انتهت قضيتهما، إلا أنها واصلت تهديده بالإيذاء من ابنها المسجل جنائيًا في عدة قضايا.

وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة. كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بهما، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة

وعقب إقامته الدعوى قال إبراهيم طنطاوي، المحامي بالنقض، مقيم الدعوى ضد والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، إنه يسعى لاستعادة حقه وحق زميلته بعد تهديد المشكو في حقها لهما بالإيذاء والخوض في عرضيهما عبر جميع البرامج والشاشات والمنصات الإخبارية، لمجرد أنهما يدافعان عن خصومها.

محكمة جنح العمرانية غرفة المشورة والدة شيماء جمال

