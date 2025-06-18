صفقات نارية.. الزمالك يفتح باب المفاوضات مع بوبو وربيع

كشف الإعلامي أمير هشام، موقف نادي الزمالك من ضم لاعبين جدد خلال الموسم الجديد.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “ميدو تواصل مع وكيل بوبو لبحث إمكانية ضمه للزمالك، وربيع يعود للصورة”.

وتابع: “بوبو لا يمانع الانتقال لنادي الزمالك لكن لديه عقد مستمر مع بيراميدز بعد نهاية إعارته لسيراميكا”.

من جانب آخر، أكد أيمن عبد العزيز، المدرب العام للزمالك، أن الفريق استحق الفوز ببطولة كأس مصر للموسم 2024-2025 بعد التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل 1-1.

وأوضح عبد العزيز في تصريحات لقناة الزمالك أن الفوز بالكأس جاء ليعوض إخفاق الفريق في بطولة الدوري، مشيدًا بحضور الجماهير ودورها الحاسم في دعم اللاعبين خلال النهائي. كما أثنى على الأداء الجماعي وروح الفريق بقيادة الجهاز الفني وأيمن الرمادي.

وأكد عبد العزيز، أن الفوز بالكأس جاء لتعويض بطولة الدوري، مرددا:" بالنسبة لي بيراميدز هو بطل الدوري".