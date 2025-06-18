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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. أحمد حمدي يخضع للتحقيق بعد أزمته مع الزمالك

أحمد حمدي
أحمد حمدي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تطورات أزمة اللاعب أحمد حمدي مع نادي الزمالك. 

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: “أحمد حمدي يستعد للمثول أمام الشؤون القانونية بالنادي في الموعد المحدد للتحقيق معه اليوم الأربعاء، نتيجة تصرفات اعتُبرت مسيئة للنادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع: “توقعات بأن يكتفي المجلس بتوقيع عقوبة مالية على اللاعب، إلى جانب توجيه تحذير رسمي له بعدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلا”.

وكانت قد تصاعدت وتيرة الخلاف بين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد حمدي، وإدارة النادي، بعدما لجأ اللاعب إلى حسابه الشخصي على إنستغرام للإشارة إلى مشكلة تتعلق بتكاليف علاجه.

 هذه الأزمة ألقت بظلالها على مستقبل اللاعب داخل القلعة البيضاء، في ظل حالة من الترقب تسود الأوساط الرياضية.

وبدأت الأزمة عندما تمسك أحمد حمدي بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية إضافية، بهدف التأكد من سلامته الكاملة بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي في مايو 2024. هذه الإصابة، التي لحقت به خلال نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، استدعت حينها إجراء جراحة عاجلة في ألمانيا.

 بعد مرور عام كامل على علاجه، رغب اللاعب في العودة إلى ألمانيا للاطمئنان على إصابته، وهو ما أدى إلى نشوب الخلاف مع النادي، ودفعه لكشف الأزمة علنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغم سفره.

خالد الغندور أحمد حمدي الزمالك

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