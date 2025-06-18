قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميدو يتحرك خلف الكواليس.. تفاصيل قائمة الزمالك الجديدة قبل التعاقد مع المدرب الأجنبي
سماع أصوات طيران حربي يجوب سماء مدينة الرمادي بالعراق
حماس تحذّر الولايات المتحدة من التدخل عسكريا ضد إيران
كريم عبد الحق: أتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك لاسترداد أموالي
بعد تداول البعض وجود شبهة جنائية.. لطيفة تحسم الجدل حول سبب وفاة شقيقها
أسرع من الصوت.. ما هو صاروخ فتّاح الذي أطلقته إيران على إسرائيل؟
ننشر الصور الأولى لحريق عقار سكني بطريق التأمين في أسوان
محافظ القاهرة يوجّه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي عقار حى السيدة زينب المنكوب
صنداونز يهزم أولسان هيونداي ويمنح إفريقيا أول فوز في مونديال الأندية 2025
السيطرة على حريق عقار سكني بطريق التأمين في أسوان
ترامب يلتقي قائد الجيش الباكستاني في البيت الأبيض اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يتحرك خلف الكواليس.. تفاصيل قائمة الزمالك الجديدة قبل التعاقد مع المدرب الأجنبي

الزمالك
الزمالك
سارة عبد الله

كشف الإعلامي الرياضي أمير هشام، عن موقف نادي الزمالك تجاه قائمة الفريق، والإعلان عن المدير الفني الجديد.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “هناك اتجاه داخل نادي الزمالك، أن يختار أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط القائمة الأولى، وفقا لرؤيته الفنية”.

وتابع: “هناك قائمة بأسماء الراحلين تم تجهيزها من جانب لجنة التخطيط، ولا يريدون الإعلان عنها حتى يتم التفاوض مع بعض الصفقات الجديدة. وميدو هو من يتفاوض حتى الآن مع بعض الأسماء في ظل عدم الاعلان عن تعيين جون إدوارد بشكل رسمي في منصب المدير الرياضي”.

وأضاف: “لا يوجد مبرر حتى الآن لتأخير التعاقد مع مدرب أجنبي”.

أمير هشام الزمالك أحمد حسام ميدو ميدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمدي نجاد

حقيقة مقـ تل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد

مواعيد غلق المحلات والمولات

عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025

مشروع قانون الإيجار القديم

محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم

زيزو

آخر 9 شهور في عقده .. مفاجأة غير محسوبة تخص زيزو

صورة أرشيفية

رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم

أشرف بن شرقي

بعد صورة بن شرقي| السنوس قالب السوشيال ميديا.. تفاصيل أغرب بديل للتدخين

الفنان القدير الراحل نور الشريف

مصدومة.. أول تعليق من ابنة الراحل نور الشريف بعد انهيار منزله في السيدة زينب |خاص

الايجار القديم

عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى الفقي

مصطفى الفقى: مصر تمثل نموذج الحكمة والرشادة في المنطقة وإسرائيل تحاول استفزازها

الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي

مصطفى الفقي: إيران تحارب باسم الفارسية لا الإسلام.. نظامها عقائدي يصعب إسقاطه

خالد الغندور

خالد الغندور: الزمالك يؤجل الإعلان عن صفقاته لهذا السبب

بالصور

البابريكا.. بهار شهي وفوائد مذهلة للقلب والمناعة والعينين

فوائد إستخدام البابريكا
فوائد إستخدام البابريكا
فوائد إستخدام البابريكا

في عز الصيف.. أفضل أطعمة ومشروبات لتبريد حرارة الجسم طبيعيًا

مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف
مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف
مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف

دراسة: النوم لساعات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع يقي من فقدان السمع عند الكبر

هل يحمي النوم الجيد الأعصاب المرتبطة بالسمع؟
هل يحمي النوم الجيد الأعصاب المرتبطة بالسمع؟
هل يحمي النوم الجيد الأعصاب المرتبطة بالسمع؟

دراسة أمريكية: تناول الزبدة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

الزبدة ترفع "الكوليسترول الجيد"
الزبدة ترفع "الكوليسترول الجيد"
الزبدة ترفع "الكوليسترول الجيد"

فيديو

فضل شاكر

بعد طرحها بأيام .. «الحب وبس» لـ فضل شاكر تتصدّر تريند اليوتيوب

خالد سرحان

سحر وشائعات.. خالد سرحان يكشف سر "الإصابة بالسحر" ويرد بحدة على لوسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد