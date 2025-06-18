ميدو يتحرك خلف الكواليس.. تفاصيل قائمة الزمالك الجديدة قبل التعاقد مع المدرب الأجنبي

كشف الإعلامي الرياضي أمير هشام، عن موقف نادي الزمالك تجاه قائمة الفريق، والإعلان عن المدير الفني الجديد.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “هناك اتجاه داخل نادي الزمالك، أن يختار أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط القائمة الأولى، وفقا لرؤيته الفنية”.

وتابع: “هناك قائمة بأسماء الراحلين تم تجهيزها من جانب لجنة التخطيط، ولا يريدون الإعلان عنها حتى يتم التفاوض مع بعض الصفقات الجديدة. وميدو هو من يتفاوض حتى الآن مع بعض الأسماء في ظل عدم الاعلان عن تعيين جون إدوارد بشكل رسمي في منصب المدير الرياضي”.

وأضاف: “لا يوجد مبرر حتى الآن لتأخير التعاقد مع مدرب أجنبي”.