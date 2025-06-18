محافظ البحيرة ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأنبا إيلاريون لتجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، والقيادات الأمنية، بتقديم التهنئة لنيافة الأنبا إيلاريون، بمقر المطرانية بالبحيرة وذلك بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها.

وفي مستهل اللقاء، تقدمت الدكتورة جاكلين عازر بخالص تهانيها القلبية لنيافة الأنبا إيلاريون، متمنية له التوفيق والسداد في أداء رسالته الروحية والرعوية السامية، لخدمة أهالي البحيرة من أبناء الكنيسة واستكمال مسيرة العطاء التي أرسى دعائمها نيافة الأنبا باخوميوس، في ظل وطن يفتح ذراعيه لكل محبيه، تحت راية الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه أعرب نيافة الأنبا إيلاريون عن سعادته بزيارة الدكتورة جاكلين عازر والسيد اللواء محمود هويدى، والتي تعكس عمق أواصر المحبة والإحترام المتبادل، مثمنا دعمهم وتشجيعهم المتواصل لكل ما من شأنه تعزيز قيم المحبة والسلام والتعايش داخل المجتمع.

كما أكد نيافه الأنبا ايلاريون أنه سيعمل جاهداً لخدمة أهالي البحيرة من أبناء الكنيسة، وأن يكون امتدادًا أمينًا للمسيرة المباركة التي قادها نيافة الأنبا باخوميوس بكل حكمة ومحبة.

وفي ختام اللقاء، قامت المحافظ بإهداء درع المحافظة لنيافة الأنبا إيلاريون، تعبيرًا عن تقديرها لمكانته الروحية متمنية باسمها وشعب البحيرة لنيافته التوفيق والسداد.

من الجدير بالذكر أن نيافة الأنبا إيلاريون وُلد في 3 مايو 1964 بحي حدائق القبة بالقاهرة ، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، وعمل بالمحاماة لفترة ، ثم انضم إلى دير الشهيد مارمينا بمريوط في الإسكندرية، وترهّب باسم "الراهب إيلاريون آفا مينا" في 23 مارس 1992 وسيم قسًا في 20 ديسمبر 2003.

وفي 24 مايو 2015، تمت رسامته أسقفًا بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، ليكون أسقفًا عامًا لمنطقة عزبة الهجانة وألماظة وزهراء مدينة نصر بالقاهرة.

وفي 2016، صدر قرار بابوي بتكليفه بخدمة منطقة غرب الإسكندرية روحيًا وإداريًا وماليًا، واتخذ من كنيسة مارجرجس بالمكس مقرًا لإقامته.

ولقد عُرف عنه التواضع والابتسامة والجدية في الخدمة، وله خبرة تتجاوز 23 عامًا في الحياة الرهبانية.

وفي ١ يونيو ٢٠٢٥م تم أسقفا لأيبارشية البحيره وتوابعها.