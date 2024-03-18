الشعب الروسي توحد لتجاوز التحديات.. الرئيس الصيني يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات

هنأت الصين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على فوزه في الانتخابات الرئاسية؛ مؤكدة أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين ستستمر في التعزيز.

وحقق بوتين فوزا كاسحا في الانتخابات الروسية أمس الأحد، مما عزز قبضته في انتصار قيل إنه أظهر أن موسكو كانت على حق في الوقوف في وجه الغرب وإرسال قواته إلى أوكرانيا.

واعتبر الرئيس الصيني، شي جين بينج، أن فوز نظيره الروسي بوتين في الانتخابات الرئاسية "يظهر بشكل كامل دعم الشعب الروسي" له، وفق ما نقلت"فرانس برس" عن الإعلام الرسمي في بكين .

وقال شي جين بينج، في رسالة تهنئة إلى بوتين: "في الأعوام الأخيرة، توحّد الشعب الروسي لتجاوز التحديات... أعتقد أنه بقيادتكم، ستكون روسيا قادرة على تحقيق انجازات أكبر في التنمية الوطنية والإعمار".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، للصحفيين عندما سئل عن التصويت: "نعتقد اعتقادا راسخا أنه تحت التوجيه الاستراتيجي للرئيس شي جين بينج والرئيس بوتين، ستستمر العلاقات الصينية الروسية في المضي قدما".

وأضاف: "الصين وروسيا هما أكبر صديقين وشريكين استراتيجيين شاملين في العصر الجديد"

وعززت الصين علاقاتها مع روسيا على مدى السنوات القليلة الماضية، حتى مع تكثيف الانتقادات الغربية للحرب في أوكرانيا.

وأعلن البلدان شراكة "بلا حدود" في فبراير 2022 عندما زار بوتين بكين قبل أيام فقط من إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا، مما أدى إلى الحرب البرية الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأفيد بأن الصين وروسيا تستعدان "لعدة اجتماعات" بين شي وبوتين هذا العام.

ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا، وقال جيان إن رئيسي الدولتين سيواصلان الحفاظ على التبادلات الوثيقة.