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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. إصابة خطيرة لكهربا في رامز جاب من الآخر.. سعد الصغير ينسحب على الهواء ويهاجم بسمة وهبة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:


بوتين يفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات .. شاهد
اعدت فضائية " يورونيوز " تقريرا عن فوز " بوتين " بفترة رئاسية خامسة تستمر لمدة 6 سنوات .


إيدي اتكسرت.. إصابة خطيرة لكهربا في رامز جاب من الآخر
وقع عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك ومحمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ضحايا حلقة اليوم من برنامج " رامز جاب من الآخر " الذي يقدمه الفنان رامز جلال والمذاع على قناة " إم بي سي مصر".


صراخ واعترافات جريئة .. أبرز لقطات كهربا وعبد الله السعيد في رامز جاب من الآخر
وقع عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك ومحمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ضحايا حلقة اليوم من برنامج " رامز جاب من الآخر " الذي يقدمه الفنان رامز جلال والمذاع على قناة " إم بي سي مصر".


شيخ العرافين يحرج سعد الصغير: «هترجع دهب المنتج بتاعك امتى؟»
ردّ المطرب الشعبي  سعد الصغير، على ما نسبه إليه شيخ العرافين بشأن الاستيلاء على ذهب منتجه السابق عصام فتحي، قائلا: "كان منتجي وكان بيعملي شريط بدهب مراته، وعملي الشريط، باع حوالي 3 غويشات، شيخ العرافين تافه".


سعد الصغير ينسحب على الهواء ويهاجم بسمة وهبة: «لو أنا شيطان تبقي أنتي إيه؟»
انسحب المطرب الشعبي سعد الصغير، على الهواء، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار، بسبب وصفها إياه بأنه شيطان.


رمضان عبد الرازق: «ياما بعت لربنا رسايل أقوله اجبر خاطري وما تفضحنيش»
حلّ الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الاسلامي، ضيفا في حلقة جديدة على برنامج (كلم ربنا مع أحمد الخطيب) على الراديو 9090، وروى عددا من المواقف المهمة في حياته التي تحدث فيها إلى الله وأسهمت في تغيير حياته.


"رقصت له ومن يومها مشفتش خير" .. نجوى فؤاد: الرئيس الأمريكي جيمي كارتر طلبني بالاسم
كشفت الفنانة نجوى فؤاد تفاصيل رقصها للرئيس الأمريكي جيمي كارتر، قائلة: " طلبني بالاسم ومن وقتها ما شوفتش خير".


خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للمواطنين حول أسعار السلع
أكد المستشار محمد الحمصاني، أن الرسالة الأساسية خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم، أن الدولة استطاعت خلال التنسيق مع البنك المركزي حل عقبة صعبة أمام المصنعين والشركات، والتي كانت عدم توافر المواد الخخام ومستلزمات الإنتا  نتيجة نقص السيولة الدولارية.


بسبب العواصف.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 14 محافظة لمدة 48 ساعة
 عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. تقلبات شديدة وأمطار ورياح في 14 محافظة".


أبو العينين للعاملين في صدى البلد: بذلتم جهدا رائعا.. والجميع يلاحظ التطور والتميز
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في حفل إفطار قناة وموقع صدى البلد الإخباري، في “أبو العينين مول” في الشيخ زايد.

 

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