أبو العينين للعاملين في صدى البلد: بذلتم جهدا رائعا.. والجميع يلاحظ التطور والتميز

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في حفل إفطار قناة وموقع صدى البلد الإخباري، في “أبو العينين مول” في الشيخ زايد.

وقال محمد أبو العينين، إن قناة صدى البلد قناة أنشئت لخدمة الدولة المصرية، وكليوباترا مول موقع مميز على محور ٢٦ يوليو، واسمحوا لي أن أرحب بالجميع والوزير السوداني وأتمنى عودة الأمن والأمان للسودان.

وأضاف: أنتم في تطور مستمر وقمتم بتطور رائع ومميز والجميع يلاحظ هذا التطور، وتحية خاصة إلى العقول النيرة والقلوب الطاهرة، وكل المجهود الذي بذل

ونحن في بداية الطريق الصحيح وخاصة في الوقت الذي تبني فيه مصر.

وأضاف أنه تم أمس توقيع بروتوكول الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وهو حدثت مهم ويعني ثقل مصر في المنطقة، وهذه الشراكة الاستراتيجية لها دلالة كبيرة، متابعا أن الشعب الفلسطيني يصبر ويثابر من أجل بلاده، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوضح للاتحاد الأوروبي الأمر وأهمية حل مشاكل الشعب الفلسطيني.

وأنهى: أقول لكل إدارة صدى البلد أنتم عملتم قفزات وأحيي كل الجهود التي بُذلت.