أبو العينين يشيد بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ويطالب بضرورة التسويق الاستثماري لمصر بطريقة غير تقليدية

النائب محمد أبو العينين رئيس شعبة المستثمرين:

هناك إشادة كاملة بدور مصر المحوري في القضايا الإقليمية وقضية فلسطين

الاتحاد الأوروبي قدم مبادرات خلال القمة غير تقليدية

يجب أن تكون هناك شراكات في مجالات التعليم ونقل التكنولوجيا والصحة والصناعة

القمة أكدت على أهمية دور القطاع الخاص.. ونتمنى أن تصل مساهمته الى 65٪ من الناتج المحلي

رحب النائب محمد أبو العينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بكلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالقمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، والتي تعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف رجل الاعمال محمد أبو العينين، أنه خلال اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية كان هناك إشادة كاملة بدور مصر المحوري في القضايا الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين، لافتا إلى أن هناك إشادة بوقوف مصر ضد أي محاولات تؤدى الى إشعال المنطقة.

ولفت رجل الأعمال محمد أبو العينين، إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم مبادرات خلال القمة غير تقليدية، حيث مثلت شراكة اوربية مصرية حقيقية من خلال التكامل على مستوى استراتيجي من خلال انشاء مشروعات مشتركة مما يمثل شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وطالب أبو العينين بضرورة أن تكون هناك شراكات في مجالات التعليم وشراكات بين الجامعات والتعليم الفني ونقل التكنولوجيا والتعليم المهني، كذا الصحة والصناعة.

ونوه إلى أنه سيتم عقد مؤتمر في لشبونة قريبا وسيكون النائب محمد أبو العينين ممثل البرلمان المصري في هذا المؤتمر.

ولفت إلى أن القمة أكدت على أهمية دور القطاع الخاص، متمنيا ان تصل مساهمة القطاع الخاص الى 65٪ من الناتج المحلي، وذلك من خلال فكر تنموي جديد والترحيب بالاستثمارات الأجنبية والعربية فى كافة المجالات، بالإضافة الى الترحيب بأصحاب الأموال الساخنة، الأمر الذى يؤدى الى زيادة القيمة المضافة فى المشروعات، ومن ثم التحكم فى زيادة معدلات التضخم، واستقرار العملة الأجنبية.

وطالب أبو العينين بضرورة الاتجاه إلى التسويق الاستثماري لمصر بطريقة غير تقليدية، خاصة مع قرب إصدار قانون الاستثمار خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وأشاد أبو العينين بدور وزارة السياحة في تحسين المناخ السياحي المصري ، وزيادة التدفق السياحي في السوق المصري.

وكانت عُقدت اليوم بالقاهرة فعاليات القمة المصرية الأوروبية، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من "أورسولا فون ديرلاين"، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، و"ألكسندر دي كروو"، رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، و"كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، و"كارل نيهامر"، مستشار النمسا، و"نيكوس خريستودوليدس"، رئيس قبرص، و"جورجيا ميلوني"، رئيسة وزراء إيطاليا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس عقد لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من الضيوف، رحب خلالها بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين، وهو ما يؤكد تفهم الدور المحوري لمصر في العلاقات الأوروبية الأوسطية، فضلاً عن كونه يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين ومصالحهما المشتركة.

‏‎وتم خلال اللقاءات مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، وكيفية بلورة خطوات محددة بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، حيث تناولت اللقاءات التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، كما تم تناول التعاون في مجال الطاقة، وخاصةً انتاج الغاز الطبيعي، والتعاون المصري القبرصي في هذا المجال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجاري دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا.

‏‎كما تمت مناقشة التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في قطاعات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، حيث تم التوافق على إقامة شراكة بين مصر وإيطاليا في إطار المشروعات القومية الكبرى، وبحيث يتم نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة لمصر في تلك المجالات، بما يعظم العائد ويزيد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية لأوروبا.

‏‎وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاءات تناولت على صعيد آخر الأوضاع الإقليمية، وبالأخص الحرب في غزة، حيث أكد السيد الرئيس خلال المناقشات ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في الدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع لحمايته من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها، محذراً من أن أي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ستكون لها تداعياتها الجسيمة على أمن المنطقة ككل، ومشدداً على ضرورة الالتزام بمسار حل الدولتين.

‏‎ومن جانبهم ثمن القادة الأوروبيون الموقف المصري الحكيم والنشط، الهادف لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، وأعربوا عن امتنانهم للجهود المصرية الدؤوبة الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار بالإقليم.

اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أبوالعينين

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