خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للمواطنين حول أسعار السلع

أكد المستشار محمد الحمصاني، أن الرسالة الأساسية خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم، أن الدولة استطاعت خلال التنسيق مع البنك المركزي حل عقبة صعبة أمام المصنعين والشركات، والتي كانت عدم توافر المواد الخخام ومستلزمات الإنتا نتيجة نقص السيولة الدولارية.

وقال محمد الحصماني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن نجاح الدولة في توفير السيولة الدولارية، جعل الدولة تنجح في توفير المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن سعر الدولار انخفض خلال تلك الفترة، وأصبح الدولار متوفرا في البنوك المصرية ما بين 48 جنيها إلى 49 جنيها.

وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن المواطن سيستشعر الإنخفاض في أسعار السلع خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن رئيس الوزراء وجه رسالة قوية وشدد على ضرورة اجتماع اتححاد الغرف التجارية والمصنعين للسعي نحو إنخفاض الأسعار.

وأشار محمد الحمصاني إلى أنه سيتم ستعير السلع بناءا على سعر الدولار الحالي.