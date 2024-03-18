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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السكر.. الحكومة تتدخل لحل الأزمة

سلع السكر
سلع السكر

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن تدخل الدولة لحل أزمة السكر، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في بعض أسعار السلع لكنه لا يرقى لمستوى الانخفاض المأمول، والانخفاض ما زال ليس كافيا.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، متابعا أنه لا يوجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار السكر.


وتابع المستشار محمد الحمصاني، أن سيتم ضخ 300 ألف طن من السكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.
 

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