سعد الصغير ينسحب على الهواء ويهاجم بسمة وهبة: «لو أنا شيطان تبقي أنتي إيه؟»

انسحب المطرب الشعبي سعد الصغير، على الهواء، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار، بسبب وصفها إياه بأنه شيطان.

وعبّر المطرب الشعبي عن غضبه أكثر من مرة بسبب هذا الوصف، وهو ما دفع الإعلامية إلى التراجع عنه وقالت إن "تصرفاته تصرفات شيطان"، وعندما منحته ورقة فيها سؤال في نهاية الحلقة، عبّر عن غضبه وانسحب وانتهت الحلقة.

وفي أثناء انسحابه، قال سعد الصغير: "ده نفس سؤال السنة اللي فاتت، وقولت لك أنتِي خرابة بيوت، متشكرين أوي"، لترد عليه بسمة وهبة ضاحكة: "برضه هتقوم زي المرة اللي فاتت؟!".

مش عاوز فلوسك منك

وقال سعد الصغير: "تصدقي وتآمني بايه؟! مش عاوز منك فلوس، أنا جاي ومش عاوز فلوس منك، ولو أنتِ تمام ماتقبضينيش وعليّ الطلاق ما هقعد تاني معاكِي، لو أنا شيطان تبقي أنتِي إيه، سلام يا أختي أنا غلطان إني جيت لك".