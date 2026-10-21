رئيس الوزراء البريطاني يدرس إلغاء الرسوم الثابتة على فواتير الغاز

أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام عن تكليف عدد من الوزراء بدراسة إمكانية إلغاء الرسوم الثابتة اليومية المفروضة على فواتير الغاز، في خطوة قد تؤدي إلى تغيير جذري في طريقة احتساب تكاليف الطاقة للأسر البريطانية.

وأوضح بورنهام - أمام مجلس العموم - أنه طلب من وزير الخزانة جون هيلي ووزيرة الطاقة مِياتا فانبوله بحث إمكانية إلغاء ما يُعرف بـ"رسوم الاشتراك الثابتة"، وهي رسوم يومية يدفعها المستهلكون مقابل الاتصال بشبكة الغاز بغض النظر عن كمية الاستهلاك الفعلي.

وتُعد هذه الرسوم جزءاً مهماً من فواتير الطاقة، خاصة بالنسبة للأسر ذات الاستهلاك المنخفض، إذ يتحتم عليها دفع المبلغ نفسه حتى وإن استخدمت كميات محدودة من الغاز. ويرى مؤيدو الإلغاء أن هذه الخطوة قد تساعد ملايين الأسر على خفض نفقاتها الشهرية، بينما يشير خبراء إلى أن الحكومة ستحتاج إلى إيجاد آلية بديلة لتغطية التكاليف التي تمولها هذه الرسوم حالياً.

وجاء الإعلان خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء، حيث تعرض بورنهام لانتقادات بشأن موافقة الحكومة على تطوير حقل الغاز "جاكداو". ودافع عن القرار مؤكداً أن الحكومة السابقة أخفقت في إدارة الملف بالشكل الصحيح، وأن القرار الحالي يهدف إلى تحقيق توازن بين أمن الطاقة وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف أن العوائد المتوقعة من المشروع ستسهم في تمويل استثمارات الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على أسعار الغاز في تحديد أسعار الكهرباء، ما قد يؤدي إلى خفض فواتير الطاقة مستقبلاً.

ورغم الإعلان عن المراجعة، شددت الحكومة على أن الاقتراح لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي أو تحديد جدول زمني لإلغاء هذه الرسوم حتى الآن.