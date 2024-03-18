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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صراخ واعترافات جريئة .. أبرز لقطات كهربا وعبد الله السعيد في رامز جاب من الآخر

كهربا وعبد الله السعيد
كهربا وعبد الله السعيد

وقع عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك ومحمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ضحايا حلقة اليوم من برنامج " رامز جاب من الآخر " الذي يقدمه الفنان رامز جلال والمذاع على قناة " إم بي سي مصر".

 

محدش يهزر معايا.. كهربا يفقد أعصابه ويترك حلقة "رامز جاب من الآخر"

خايفين من الكلب.. ألفاظ خارجة من كهربا وعبد الله السعيد في رامز جاب من الآخر

 

رامز جلال عن عبد الله السعيد وكهربا: معانا صانع الألعاب والمهاجم اللي مشاكله معقربة

وسخر رامز جلال من عبد الله السعيد ومحمود كهربا قائلا:" معانا صانع الألعاب والمهاجم اللي دماغه رايحة  منه ومشاكله معقربة ".

 

عبد الله السعيد لرامز جلال: هختار الزمالك حتى لو الأهلي قدم نفس العرض 

وقال عبد الله السعيد في حديثه مع رامز جلال، :" لو الأهلي قدملي نفس عرض الزمالك هختار الزمالك ".

 

كهربا: صفقة إمام عاشور في الأهلي توجع أكتر من انتقال عبد الله السعيد للزمالك

وقال محمود كهربا في حديثه مع رامز جلال:" صفقة إمام عاشور في الأهلي توجع أكتر من صفقة عبد الله السعيد في الزمالك".

 

إيدي اتكسرت.. إصابة خطيرة لكهربا في رامز جاب من الآخر

وبدأ رامز جلال في تنفيذ فقرات المقلب في كهربا وعبد الله السعيد، وقام رامز بإدخال كلب في مواجهة اللاعبين، وردد كهربا:" مبحبش الكلاب".

 

وصرخ كهربا موجها حديثه غلى رامز جلال:" إيدي اتكسرت يا عم"، مضيفا:"  لو راجل يا رامز انزل ".

خايفين من الكلب.. ألفاظ خارجة من كهربا وعبد الله السعيد في رامز جاب من الآخر

وبدأ رامز جلال في تنفيذ فقرات المقلب، وقام بإدخال الكلب الألماني؛ ليواجه كهربا وعبد الله السعيد.

وتلفظ كلا من كهربا وعبد الله السعيد بألفاظ خارجة بسبب خوفهما الشديد من كلب مقلب رامز جاب من الآخر .

محدش يهزر معايا.. كهربا يفقد أعصابه ويترك حلقة "رامز جاب من الآخر"

فقد محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، أعصابه بعد نهاية مقلب رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامج “ رامز جاب من الآخر ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”.

 

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

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