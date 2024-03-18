محدش يهزر معايا.. كهربا يفقد أعصابه ويترك حلقة "رامز جاب من الآخر"

فقد محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، أعصابه بعد نهاية مقلب رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامج “ رامز جاب من الآخر ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”.

وعقب انتهاء المقلب قال كهربا:" محدش يهزر معايا"، وقام بإلقاء الجاكيت الخاص به في وجه الكاميرا وترك اللوكيشن ورحل .

ووقع عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك ومحمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ضحايا حلقة اليوم من برنامج " رامز جاب من الآخر " الذي يقدمه الفنان رامز جلال والمذاع على قناة " إم بي سي مصر".

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.