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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش في وشي.. كزبرة يصفع حمو بيكا في مقلب رامز جلال

حمو بيكا
حمو بيكا

وقع مؤديا المهرجانات حمو بيكا وكزبرة، ضحايا برنامج مقلب الفتاة رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد. 

وخلال أحداث المقلب، صفع كزبرة زميله حمو بيكا على الوجه، وذلك بعد رش بيكا إسبريه على وجه كزبرة، قائلا: "مش في وشي يا جدع".

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

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