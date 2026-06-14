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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: كرة القدم كانت وما زالت حياتي

حسام حسن
حسام حسن
حسام الحارتي

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب منتخب مصر لكرة القدم، أن كرة القدم تمثل محور حياته منذ الطفولة وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن شغفه باللعبة لم يتغير على مدار سنوات طويلة قضاها لاعبًا ثم مدربًا.

وقال حسام حسن في تصريحات للموقع الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA): «بالنسبة لي كرة القدم هي حياتي منذ أن كنت طفلًا وحتى هذه اللحظة».

وأكد حسام حسن أنه يشعر بالفخر لكونه أحد قادة منتخب مصر لفترة طويلة خلال مسيرته كلاعب، مؤكدًا أن حلم تدريب المنتخب الوطني كان يراوده حتى قبل اعتزال كرة القدم.

وأوضح: «حتى قبل أن أعتزل اللعب، كنت أتخيل نفسي مدربًا لمنتخب مصر. كان ذلك حلمي وطموحي».

واختتم المدير الفني للفراعنة تصريحاته بالتأكيد على أن تركيزه كان دائمًا منصبًا على كرة القدم، قائلًا: «لذلك لم أكن أفكر في أي شيء آخر غير كرة القدم».

حسام حسن منتخب مصر فيفا كأس العالم أخبار الرياضة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA

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