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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كهربا: صفقة إمام عاشور في الأهلي توجع أكتر من انتقال عبد الله السعيد للزمالك

كهربا
كهربا

وقع عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك ومحمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ضحيتين ضمن حلقة اليوم من برنامج " رامز جاب من الآخر " الذي يقدمه الفنان رامز جلال والمذاع على قناة " إم بي سي مصر".

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لقاء القطبين.. مفاجأة بشأن ضحايا رامز جاب من الآخر اليوم

وقال محمود كهربا في حديثه مع رامز جلال:" صفقة إمام عاشور في الأهلي توجع أكتر من صفقة عبد الله السعيد في الزمالك".

 

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

كهربا رامز جلال عبد الله السعيد رامز اخبار التوك شو

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