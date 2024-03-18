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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رمضان عبد الرازق: «ياما بعت لربنا رسايل أقوله اجبر خاطري وما تفضحنيش»

الشيخ رمضان عبد الرازق
الشيخ رمضان عبد الرازق

حلّ الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الاسلامي، ضيفا في حلقة جديدة على برنامج (كلم ربنا مع أحمد الخطيب) على الراديو 9090، وروى عددا من المواقف المهمة في حياته التي تحدث فيها إلى الله وأسهمت في تغيير حياته.

وقال عبد الرازق إن علاقته بالمولى- عز وجل- قائمة على الأمل الدائم وجبر الخاطر. أما كسر الخاطر فيكون من الإنسان وعدوه ونفسه أما ربنا ما كسرش خاطر.

وعن أحب أسماء الله الحسني إلى اسمه، قال : دايما أحب اسم الله الجبار لأنه يمنحني الاطمئنان ويقول لى دايما أنا أجبر خاطرك وأقرب إليك من حبل الوريد ولو الدنيا كلها تآمرت عليك وأنا معك سأنجيك. ربنا دايما جنبي ومعايا".

وأضاف الداعية الإسلامي قائلا: "ياما بعت لربنا رسايل دون أن أنطق كلمة واحدة. أقول له: حتى نفسي سابتني فأنت ما تسيبنيش واجبر خاطري وما تفضحنيش. وما صعدت المنبر إلا وأنا استأذن سيدنا النبي وأقول جملة مهمة جدا : كفرت بنفسي وآمنت بالله وحده".

ويستضيف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس قطاع الثقافة والتراث بالشركة المتحدة، في برنامجه الإذاعي «كلم ربنا» نخبة مميزه من نجوم المجتمع المصري "إعلاميين وكتاب وسياسيين ومسئولين وفنانين وقساوسة ودُعاة ونجوم المجتمع".

وانطلق الموسم الخامس من «كلم ربنا.. مع أحمد الخطيب» مع أول أيام شهر رمضان المبارك 2024.

ويُذاع «كلم ربنا» على الراديو 9090، في  الساعة الخامسة والنصف قبل الإفطار طوال أيام شهر رمضان المبارك.

رمضان رمضان عبد الرازق كلم ربنا اسماء الله الحسنى

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