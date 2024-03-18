شيخ العرافين يحرج سعد الصغير: «هترجع دهب المنتج بتاعك امتى؟»

ردّ المطرب الشعبي سعد الصغير، على ما نسبه إليه شيخ العرافين بشأن الاستيلاء على ذهب منتجه السابق عصام فتحي، قائلا: "كان منتجي وكان بيعملي شريط بدهب مراته، وعملي الشريط، باع حوالي 3 غويشات، شيخ العرافين تافه".

وواصل شيخ العرافين، خلال حوار سعد الصغير الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "عم خلف أبو أحمد طلب منك حاجة وليه ما حلتهاش"، ليرد عليه سعد الصغير: "أنت كذاب، فرح ابنه كان من 3 شهور، واديته عربيتي وغنيت، ما زعلش مني".

مش ممكن أزعله أبدا

وتابع، أنه ليس ممكنا أبدا أن يتسبب في إغضاب عم خلف أبو أحمد: "الراجل ده ما كنتش لاقي آكل في رمضان؛ فجاب لي البلح، وبوست إيده، ومش ممكن أزعله أبدا".