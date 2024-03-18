هاتي الفلوس.. سعد الصغير يكشف سر حبس هشام ربيع بسبب بوسي

خصص برنامج العرافة، الذي يُعرض، على قناتي النهار والمحور،وتقديم الإعلامية بسمة وهبة، حلقة خاصة مع المُطرب الشعبي سعد الصغير.. اليكم أبرز التصريحات:

استضافت الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها العرافة، الذي يُعرض، على قناتي النهار والمحور، المُطرب الشعبي سعد الصغير، والتي قالت عنه وهبة أنه ضيف لا يوصف بكل كلمات العتاب، لأنه تعدى كل الخطوط الحمراء.

سعد الصغير: لا أضطهد بوسي.. وجيبت لها «آه يا دنيا» من أمينة

قال المطرب الشعبي سعد الصغير، إنّه لا يضطهد المطربة الشعبية بوسي، معترفا بأن المشكلات بينهما بدأت لأنه أذاع حلقة هههههلوالدها.

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قال المطرب الشعبي سعد الصغير، إنّه تدخل بين المطربة الشعبية بوسي ووالدها حتى تقول له "يابا انا سامحتك

نفى المطرب الشعبي سعد الصغير، تصريحات المطربة الشعبية بوسي التي جاء فيها أن طليقها الراحل وليد فطين حُبس بسب إدانته في 75 قضية، مؤكدًا: "هي التي حبسته

كذّب المطرب الشعبي سعد الصغير، المطربة الشعبية بوسي التي قالت إنها اتصلت به وطلبت منه ألا يتدخل في المشكلات بينها ووالدها، قائلا: "والمصحف ده ه ما كلمتني، دي كدابة، كلمت وسيط وقلت له يقولك أبوكي بيقولك أنا آسف، ما ردتش عليّا وما كانتش عاوزة تحل مع أبوها".