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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاتي الفلوس.. سعد الصغير يكشف سر حبس هشام ربيع بسبب بوسي

سعد الصغير
سعد الصغير

خصص برنامج العرافة، الذي يُعرض، على قناتي النهار والمحور،وتقديم الإعلامية بسمة وهبة، حلقة خاصة مع المُطرب الشعبي سعد الصغير.. اليكم أبرز التصريحات:

سعد الصغير يحضر حلقة العرافة بـ«مصحف».. ما السر؟

استضافت الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها العرافة، الذي يُعرض، على قناتي النهار والمحور، المُطرب الشعبي سعد الصغير، والتي قالت عنه وهبة أنه ضيف لا يوصف بكل كلمات العتاب، لأنه تعدى كل الخطوط الحمراء.

 

سعد الصغير: لا أضطهد بوسي.. وجيبت لها «آه يا دنيا» من أمينة

قال المطرب الشعبي سعد الصغير، إنّه لا يضطهد المطربة الشعبية بوسي، معترفا بأن المشكلات بينهما بدأت لأنه أذاع حلقة هههههلوالدها. 

 

هاتي الفلوس|سعد الصغير لـ بوسي: اشتريت لأبوكِ بـ250 ألف جنيه تكييف وشاشات

قال المطرب الشعبي سعد الصغير، إنّه تدخل بين المطربة الشعبية بوسي ووالدها حتى تقول له "يابا انا سامحتك

 

 

ندم إنه اتجوزها.. سعد الصغير يكشف سر حبس هشام ربيع بسبب بوسي

نفى المطرب الشعبي سعد الصغير، تصريحات المطربة الشعبية بوسي التي جاء فيها أن طليقها الراحل وليد فطين حُبس بسب إدانته في 75 قضية، مؤكدًا: "هي التي حبسته

 

سعد الصغير: بوسي كذابة.. ومنعت أبوها من حضور فرحها

كذّب المطرب الشعبي سعد الصغير، المطربة الشعبية بوسي التي قالت إنها اتصلت به وطلبت منه ألا يتدخل في المشكلات بينها ووالدها، قائلا: "والمصحف ده ه ما كلمتني، دي كدابة، كلمت وسيط وقلت له يقولك أبوكي بيقولك أنا آسف، ما ردتش عليّا وما كانتش عاوزة تحل مع أبوها".

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