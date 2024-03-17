هاتي الفلوس|سعد الصغير لـ بوسي: اشتريت لأبوكِ بـ250 ألف جنيه تكييف وشاشات

قال المطرب الشعبي سعد الصغير، إنّه تدخل بين المطربة الشعبية بوسي ووالدها حتى تقول له "يابا انا سامحتك".

وأضاف “الصغير”، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "قلت لوالدها أنت تسببت في إيذاء بوسي، وكنت عاوز أصالحها على أبيها".

وتابع المطرب الشعبي: «أبوها غلط في حقها، لكن والمصحف ما كانت بتبعت له جنيه، ولا كانت بتدي لأخواتها حاجة، واشتريت له بـ250 ألف جنيه وتكييف وشاشات وغيرها وذلك من تبرع فاعل خير، لأنه كان يعيش في خرابة، والمفروض تدينا الحاجة اللي جبناها لأبوها».

