سعد الصغير: لا أضطهد بوسي.. وجيبت لها «آه يا دنيا» من أمينة

قال المطرب الشعبي سعد الصغير، إنّه لا يضطهد المطربة الشعبية بوسي، معترفا بأن المشكلات بينهما بدأت لأنه أذاع حلقة لوالدها.



وأضاف الصغير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «ظهر معي في البرنامج لأني أنا اللي كنت بجيله، والمصحف ما كانت بتكلمه كان عاوز 4 آلاف جنيه عشان يعمل عملية في عينيه وأستاذ عمرو الليثي اللي عملهاله، وعلاقتي ببوسي بدأت منذ سنوات طويلة، وأنا اللي جيبت لها أغنية آه يا دنيا».

وتابع المطرب الشعبي، أنه لم يضطهد بوسي ولا يكرهها حتى إنه كان ينام في أحد الفيديوكليبات الخاصة بها على كنبة أثناء تصويرها للفيديو: «الأغنية كانت بتاعة المطربة الشعبية أمينة، وكان في مشاكل بينها ومحمد عبدالمنعم وجيبت لبوسي الأغنية بناءً على طلب محمد عبدالمنعم».

