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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بسبب العواصف.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 14 محافظة لمدة 48 ساعة

عواصف
عواصف

 عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. تقلبات شديدة وأمطار ورياح في 14 محافظة".

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عواصف رملية وترابية وسيول.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الأقاليم| فيديو

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تصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار | فيديو

وجاء في التقرير أن هناك تحذيرا عاجلا جديدا من هيئة الأرصاد الجوية بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات جوية شديدة.

وأوضح التقرير أن هيئة الأرصاد طالبت المواطنين في 14 محافظة باتخاذ التدابير اللازمة، وبعد نشاط حركة الرياح المحملة بالأتربة، والسحاب.

وكشفت القناة أن المحافظات التي يجب أن تتخذ الحذر هي:" الإسكندرية والدقهلية والمنوفية، ومطروح، والقليوبية وسوهاج والإسماعيلية، وبني سويف ودمياط والسويس، وبورسعيد وكفر الشيخ، والقاهرة والجيزة".

وأشارت القناة، إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك أمطار ورياح وعواصف جوية، وعلى الجميع متابعة النشرات الجوية.

وقد كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء فصل الشتاء، قائلة: إنه سوف ينتهي رسميا بنهاية هذا الأسبوع يوم الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن الهيئة نوهت من قبل عن هذه التقلبات الجوية، والتي تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وتكون ذروتها اليوم.

وأضافت «غانم»، أن البلاد ستعود مرة أخرى إلى حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، موضحة أن نشاط الرياح زاد من الشعور بالبرودة بشكل كبير، وأدى إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.

وتوقعت، استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا، وأيضا الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، وبالتالي تستمر فرص سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن الأمطار اليوم ستكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق في السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، ومناطق من الصحراء الغربية، فضلا عن بعض المناطق في سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطبيعة الجبالية والجغرافية الموجودة في سيناء ومحافظة البحر الأحمر قد تؤدي إلى تشكل بعض السيول خاصة على الطريق المؤدية «من وإلى» محافظة البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد، محذرة من تشكل السيول اليوم.

وأشارت إلى امتداد الأمطار للقاهرة الكبرى خلال فترة المساء، وتكون بين الخفيفة والمتوسطة ليلا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وبالتالي تشهد أغلب محافظات الجمهورية اليوم سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، وتختلف كمياتها من منطقة لأخرى. 
 

الأرصاد الأرصاد الجوية امطار أمطار ورياح هيئة الأرصاد الجوية

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