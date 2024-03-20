أيوة معاليك خلصت عليه.. مدرس الفيزياء يعترف بقـ.تل إيهاب أشرف

قررت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مجدى قاسم، تأجيل محاكمة المتهم بالتخلص من الطالب إيهاب أشرف، إلى جلسة 21 أبريل 2024، وذلك لانتداب محامٍ للمتهم.

واعترف المتهم أمام المحكمة بأنه قتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز قائلا: “أيوة معاليك خلصت عليه”.

ولم يحضر مع المتهم محامٍ، فقررت للمحكمة انتظاب محامٍ له للترافع عنه في الجلسة المقبلة.

وقال أشرف عبد العزيز، والد الطالب إيهاب أشرف الذى قتل على يد مدرس الفيزياء، عقب تأجيل الجلسة، إنه يثق فى القضاء المصرى وعدالته وإن حق نجله لن يضيع.





وأضاف الأب المكلوم خلال تواجده بقاعة جنايات المنصورة، أن والدة إيهاب مازالت في حالة انهيار مستمر، مشيرا إلى أنهما عادا أمس من أداء العمرة، وخلال الدعاء لنجلها انهارت وأغشي عليها داخل الحرم المكي.

وأشار إلى أن “المتهم خطط وأعد لجريمته، وخلال الاتصال والبحث عن نجلي رد من هاتف إيهاب وأبلغنا بطلبه مبلغ 500‪ ألف جنيه كفدية نظير إطلاق سراحه”، موضحا أنه سيتلقى المبلغ عبر 17 خط هاتف محمول.