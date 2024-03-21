حفلة شوي وفطار جماعي في فناء مدرسة المتفوقين بالبحر الأحمر.. شاهد

شهد فناء مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالبحر الأحمر، حفل شواء وإفطار جماعي لطالبات المدرسة بحضور سعاد الدفتار مديرة المدرسة وسط أجواء رمضانية مبهجة.

وكانت قد وضعت مديرة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالبحر الأحمر قبل حلول شهر رمضان، خطة رمضانية لتخطيط كيفية قضاء الطلاب لشهر رمضان المعظم داخل المدرسة، وكيفية نشر أجواء رمضان التي تتضمن ( زينة رمضان - وتجهيز إفطار جماعي - وأمسيات رمضانية - ودوري ومسابقات مختلفة - والشعائر الدينية المختلفة).

وسبق وأن قامت مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالبحر الأحمر ، بتجهيز “شنط رمضان” ضمن مبادرة مصر أحلي بأولادها وتوزيعها علي الأسر، وعاونهم في ذلك بعض المشرفات الاخصائيين بالمدرسة وكذلك أسرة التربية النفسية والتربية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا هي مدارس "داخلية" ثانوية حكومية مدة الدراسة بها 3 سنوات تهتم برعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات، ويوجد في مصر حاليا 21 مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا موزعين على 18 محافظة.

وتسعى الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، لأن يكون هناك مدرسة للمتفوقين فى كل محافظة في مصر ومن ثم سيتم التوسع فيها.

وكان قد أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توصيات مؤتمر نظام التعليم STEM المنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، تحت عنوان الواقع والطموحات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

وتمثلت توصيات مؤتمر نظام التعليم STEM فيما يلي :

إقامة مدرسة STEM فى كل محافظة بدون إقامة من أجل توفير تكلفة إقامة الطلاب … حيث أن هذه مدارس STEM تكون داخلى مما يتطلب تكلفة كبير للغاية

عمل شراكات مع المجتمع المدني ورجال الأعمال للتوسع فى هذه مدارس STEM

توفير منح لطلاب مدارس STEM و وضع آليات للمنح مع وزارة التعليم العالي لأن طلاب مدارس STEM هم من سيصنعون الفارق.

نقل تجربة مدارس المتفوقين STEM إلى التعليم العام بتطبيق المشروعات البحثية المطبقة فى مدارس المتفوقين في مدارس التعليم العام وذلك من الصف السادس الابتدائي إلى المرحلة الثانوية.

تحويل مدارس STEM إلى" STEAM" بغرض إدخال الجوانب الفنية ، بحيث تشمل المهارات الفنية والثقافية والتي تنمي القيم والعلوم الإنسانية للطلبة.

توفير قاعدة بيانات خاصة بالطلبة والطالبات بمدارس STEM ودعوتهم للإحتفال سنويا.

إنشاء منصة على اليوتيوب لمشروعات طلبة STEM وصندوق لحماية المبتكرين وحقوق الملكية للمشروعات.

إنشاء مجلة إلكترونية لنشر أبحاث طلاب مدارس STEM وتبادلها بين الجامعات.

إنتاج كيانات إعداد اكاديمي وبرامج إعداد تأهيل المعلمين في الجامعات الخمسة.

إدراج مجموعة من العلوم الإنسانية بما يرسخ قيم المواطنة والولاء والإنتماء للوطن.

عقد لقاءات مستمرة مع طلبة مدارس STEM ، في كل الدفعات السابقة لتبادل القصص والثقافات والمواهب و الخبرات العلمية ، ليتم عملية التبادل المعرفي بين الاقران.

عقد مسابقات دورية محلية وعالمية لتشجيع وتحفيز طلبة مدارس STEM على التعلم ، والتنافس على تقديم مشروعات قومية.

تبادل الزيارات بين طلاب المدارس ، والتبادل المعرفي ، وزيادة المنح للإرتقاء بمستوى التعليم مدارس المتفوقين

التعاون مع الجهات المختلفة لدمج مناهج لريادات الأعمال و تأسيس حضانات للفكر والإبداع.

حفلة شواء وإفطار جماعي في فناء المدرسة

حفلة شواء وإفطار جماعي في فناء المدرسة

حفلة شواء وإفطار جماعي في فناء المدرسة

حفلة شواء وإفطار جماعي في فناء المدرسة

حفلة شواء وإفطار جماعي في فناء المدرسة

حفلة شواء وإفطار جماعي في فناء المدرسة

حفلة شواء وإفطار جماعي في فناء المدرسة

حفلة شواء وإفطار جماعي في فناء المدرسة

حفلة شواء وإفطار جماعي في فناء المدرسة

حفلة شواء وإفطار جماعي في فناء المدرسة

حفلة شواء وإفطار جماعي في فناء المدرسة

حفلة شواء وإفطار جماعي في فناء المدرسة

حفلة شواء وإفطار جماعي في فناء المدرسة

حفلة شواء وإفطار جماعي في فناء المدرسة

حفلة شواء وإفطار جماعي في فناء المدرسة

حفلة شواء وإفطار جماعي في فناء المدرسة