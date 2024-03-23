أخبار الفن| روجينا تكشف كواليس "سر إلهي".. عقد قران ريم سامي

روجينا تكشف كواليس سر إلهي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: عقد قران ريم سامي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

حرصت الفنانة لقاء سويدان على تهنئة الفنان أحمد رزق بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم السبت 23 مارس، وذلك من خلال خاصية ستوري إنستجرام.

تحدثت الفنانة روجينا عن كواليس مسلسل “سر إلهي”، المعروض حاليا عبر قناة cbc، الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

احتفلت الفنانة ريم سامي، بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد المغازي، أمس الجمعة 22 مارس، بحضور الأهل والأصدقاء.

ونشرت ريم سامي، عبر حسابها الرسمي بتطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا وفيديوهات من عقد قرانها الذي أقيم بعيدا عن الصحافة والإعلام واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

كشف الفنان أحمد مجدي كواليس مشاركته في مسلسل “سر إلهي”، مع الفنانة روجينا، المعروض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجاري.

تستعد الفنانة سميرة سعيد، لإحياء حفل غنائي ساهر في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 13 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر.

رد سامح سعد، شقيق الفنان أحمد سعد، على تصريحاته الأخيرة بأنه عالم فيزياء بعد تصدره التريند.

كشف المخرج رؤوف عبد العزيز، كواليس مسلسل سر إلهي، للفنانة روجينا، المعروض حصريا عبر قناة cbc الفضائية.

كشفت الفنانة رشا مهدي كواليس تعاونها مع الفنانة روجينا، في مسلسل “سر إلهي”، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، والمعروض حصريا عبر قناة CBC الفضائية.

يستعد الفنان إيهاب توفيق، لإحياء حفل غنائي ساهر في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 20 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع التي يحييها نجوم الغناء.

كشفت الفنان يوسف الأسدي، كواليس في مسلسل سر إلهي، لـ الفنانة روجينا، والمعروض حصريا عبر قناة CBC الفضائية، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري.