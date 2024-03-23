أخبار الفن| روجينا تكشف كواليس "سر إلهي".. عقد قران ريم سامي

روجينا تكشف كواليس سر إلهي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: عقد قران ريم سامي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.
لقاء سويدان تهنئ أحمد رزق بعيد ميلاده
حرصت الفنانة لقاء سويدان على تهنئة الفنان أحمد رزق بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم السبت 23 مارس، وذلك من خلال خاصية ستوري إنستجرام.
روجينا: استرجاع الجمهور لشخصياتي خلال عرض مسلسل سر إلهي نجاح| خاص
تحدثت الفنانة روجينا عن كواليس مسلسل “سر إلهي”، المعروض حاليا عبر قناة cbc، الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.
ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء
احتفلت الفنانة ريم سامي، بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد المغازي، أمس الجمعة 22 مارس، بحضور الأهل والأصدقاء.
ونشرت ريم سامي، عبر حسابها الرسمي بتطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا وفيديوهات من عقد قرانها الذي أقيم بعيدا عن الصحافة والإعلام واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.
أحمد مجدي: تحمست للتعاون مع روجينا ورؤوف عبد العزيز في سر إلهي
كشف الفنان أحمد مجدي كواليس مشاركته في مسلسل “سر إلهي”، مع الفنانة روجينا، المعروض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجاري.
سميرة سعيد تحيي حفل عيد الفطر في بيروت 13 أبريل
تستعد الفنانة سميرة سعيد، لإحياء حفل غنائي ساهر في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 13 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر.
رد فعل غريب من شقيق أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة.. ماذا فعل؟
رد سامح سعد، شقيق الفنان أحمد سعد، على تصريحاته الأخيرة بأنه عالم فيزياء بعد تصدره التريند.
رؤوف عبدالعزيز: روجينا تعطي طاقة إيجابية وحرصت على عودة الحديني في سر إلهي
كشف المخرج رؤوف عبد العزيز، كواليس مسلسل سر إلهي، للفنانة روجينا، المعروض حصريا عبر قناة cbc الفضائية.
رشا مهدي: استمتعت بدوري في مسلسل سر إلهي.. وتفاجأت بـ محمد ثروت
كشفت الفنانة رشا مهدي كواليس تعاونها مع الفنانة روجينا، في مسلسل “سر إلهي”، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، والمعروض حصريا عبر قناة CBC الفضائية.
إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا في بيروت 20 أبريل
يستعد الفنان إيهاب توفيق، لإحياء حفل غنائي ساهر في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 20 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع التي يحييها نجوم الغناء.
يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي| خاص
كشفت الفنان يوسف الأسدي، كواليس في مسلسل سر إلهي، لـ الفنانة روجينا، والمعروض حصريا عبر قناة CBC الفضائية، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري.