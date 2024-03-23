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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

ريم سامي
ريم سامي

احتفلت الفنانة ريم سامي، بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد المغازي، أمس الجمعة 22 مارس، بحضور الأهل والأصدقاء. 

ونشرت ريم سامي، عبر حسابها الرسمي بتطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا وفيديوهات من عقد قرانها الذي أقيم بعيدا عن الصحافة والإعلام واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء. 

ريم سامى 

ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامى، وقد احتفلت ريم سامى بخطوبتها قبل أشهر قليلة على رجل أعمال يدعى محمد المغازي، وحضر خطوبتها الفنان تامر حسنى واقامت حفلين لخطوبتها الأول اقتصر على العائلتين وعدد محدود من الاصدقاء المقربين، والثاني حضره جميع الاصدقاء والزملاء بالوسط الفني وأفراد العائلة.

أعمال ريم سامي

شاركت ريم سامى شقيقها المخرج محمد سامى فى عدد من الاعمال الفنية لعل من أبرزها نسل الاغراب والاسطورة والبرنس.

تعرضت ريم سامى وشقيقها محمد سامى إلى عدد من الانتقادات بسبب  مشاركة شقيقته فى أعماله، ورد محمد سامى على الانتقادات التى تنتشر بسبب مشاركة شقيقته فى مسلسل البرنس، قائلا "إن ريم سامى دخلت عالم التمثيل دون علمى وفوجئت بها فى برومو مسلسل "للحب فرصة أخيرة" بطولة داليا البحيرى".

وأضاف سامى قائلا: تحدثت معها وقالت إننى دخلت التمثيل دون علمك حتى لا يقال إنك تحاول اقحام عائلتك مجال الفن وإنك تساندهم، وهو الأمر الذى لم يزعجنى مطلقا طالما لديها الموهبة. 

عقد قران ريم سامي
عقد قران ريم سامي
عقد قران ريم سامي
عقد قران ريم سامي
عقد قران ريم سامي
عقد قران ريم سامي
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