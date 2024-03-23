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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد مجدي: تحمست للتعاون مع روجينا ورؤوف عبد العزيز في سر إلهي

أحمد مجدي
أحمد مجدي

كشف الفنان أحمد مجدي كواليس مشاركته في مسلسل “سر إلهي”، مع الفنانة روجينا، المعروض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجاري. 

وقال أحمد مجدي، في لقاء خاص مع كاميرا موقع “صدى البلد” الإخباري، إنه سعيد بالتعاون الثاني مع الفنانة روجينا، وتحمسه للعمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز، مشيرا إلى أن هذا انعكس على التفاهم أمام الكاميرا والكيمياء بينهم في المشاهد. 

وأضاف: “مسلسل سر إلهي مليء بالأحداث التي تخطف المشاهد، وأصعب المشاهد كان المواجهة مع والدي في الأحداث بعد شهادته علي زورا”، لافتا إلى سعادته بتجسيد دور المحامي لأول مرة، خاصة أنه خريج كلية الحقوق. 

أعمال أحمد مجدي

ويشارك الفنان أحمد مجدي في مسلسل “سر إلهي” لـ الفنانة روجينا بشخصية يحيى، وشارك العام الماضي بمسلسل “الأجهر” للفنان عمرو سعد. 

 

تفاصيل مسلسل “سر إلهي”

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل قناة cbc ,cbc دراما و أبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، وكانت روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

 

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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