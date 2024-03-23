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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

رؤوف عبدالعزيز: روجينا تعطي طاقة إيجابية وحرصت على عودة الحديني في سر إلهي

رؤوف عبد العزيز
رؤوف عبد العزيز

كشف المخرج رؤوف عبد العزيز، كواليس مسلسل سر إلهي، للفنانة روجينا، المعروض حصريا عبر قناة cbc الفضائية. 

وقال رؤوف عبد العزيز، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن تعاونه للمرة الثالثة مع روجينا في مسلسل سر إلهي، كان بسبب التوافق الفني والإنساني، وعلق: «أنا بحترم ثقافتها وشخصيتها جدا.. وعلى المستوى الإنساني في بنا احترام كبير وتفاهم وتقدير، وده خلى التعاون ممتع ليا وليها». 

وتابع رؤوف عبد العزيز: «إن مسلسل سر إلهي يبحث في السر بأحكام ربنا اللي فرضها علينا بعد ما عقلنا يوسوس لنا إننا نعارض الأحكام دي ثم نكتشف بعد ذلك أن ما كتبه الله لنا هو الأفضل لنا». 

وحول المشاهد الصعبة، قال رؤوف عبد العزيز: «مسلسل سر إلهي مليء بالأحداث والمشاهد الصعبة التي تجذب المشاهد، وأنا يحيي المؤلف أمين جمال على السيناريو، وقبل التصوير عملنا بروفات ترابيزة تحضيرية للمسلسل والجميع شاركونا في بناء شكل الشخصية». 

وأضاف رؤوف عبد العزيز أنه يحرص كل وقت على اكتشاف وجوه جديدة والرموز الفنية أيضا، ومنهم الفنان محمود الحديني الذي عاد بعد غياب 12 عام». 

واختتم رؤوف عبد العزيز، أن هدف مسلسل سر إلهي هو توحيد الأسرة مرة أخرى، معربا عن أمنيته في تكرار التعاون مع روجينا لأنها تعطي طاقة إيجابية لكل من معها ومتفاهمة جدا. 

تفاصيل مسلسل “سر إلهي”

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل قناة cbc ,cbc دراما و أبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، وكانت روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

 

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز. 

سر إلهي مسلسل سر إلهي رؤوف عبد العزيز المخرج رؤوف عبد العزيز روجينا محمود الحديني

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