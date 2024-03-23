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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

روجينا: استرجاع الجمهور لشخصياتي خلال عرض مسلسل سر إلهي نجاح| خاص

روجينا
روجينا

تحدثت الفنانة روجينا عن كواليس مسلسل “سر إلهي”، المعروض حاليا عبر قناة cbc، الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

وقالت روجينا، في لقاء خاص مع كاميرا “صدى البلد”، إنها سعيدة باسترجاع الجمهور شخصياتها التي لعبتها في السابق تزامنا مع عرض مسلسل سر إلهي، معلقة: «ده نجاح الحمدلله.. ونفسي شخصياتي تتقابل وتتخانق مع بعضها». 

وحرصت روجينا على تهنئة جمهورها بشهر رمضان المبارك، وقالت: «كل سنة وأنتم طيبين، ورمضان كريم وشهر خير ونجاح وكرم ونجاح عليا والحمد والشكر لله». 

روجينا ومشهد المقابر 

وقالت روجينا، في لقاء خاص مع “صدى البلد”، إن شخصية نصرة التي تلعبها ضمن أحداث مسلسل "سر إلهي"، موجودة في كل بيت فهي تضحي من أجل بيتها وأخواتها، مشيرا إلى أن الشخصية صعبة، ومجهدة لكن توفيق ربنا كان حليفها في التصوير. 

وحول كواليس تصوير مسلسل المقابر، قالت روجينا: «هو يوم كان صعبا لأننا قعدنا يومين نصور في المقابر، وهو مشهد كان صعب ومؤثر وقبلها ما نمتش، وبعدين صورت مشهد نزولي في القبر وده كان صعب، وقعدت يومين مش قادرة أشتغل بعدها، وما كنتش مصدقة إني نزلت تحت في المقبرة بجد وحاولت بعدها إقناع نفسي إني كنت بصور في ديكور مش مقبرة حقيقية». 

 

نجاح سر إلهي

وأكدت روجينا أنها سعيدة بردود الأفعال التي تلقتها على المسلسل، وعلقت: «الحمد والشكر لله.. ردود أفعال فوق ما كنت أتوقع وكرم ربنا كبير على المسلسل، وأحلى ما في الموضوع إن ردود الأفعال جاءت خلال تصوير المسلسل وكنا بنيجي نشتغل واحنا في منتهى السعادة». 

وتابعت روجينا: «بشكر المخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف أمين جمال وكل زمايلي اللي اشتغلوا معايا في المسلسل بمنتهى الحب وكانوا عاملين مباراة تمثيل كبيرة، وبشكر كل أساتذتي اللي كنت ببقى سعيدة وأنا واقفة جنبهم.. وبشكر أشرف زكي حبيبي وجوزي وسندي ورفيق الرحلة، وبقول إن لولاه مكانش المسلسل وصل للي وصله دلوقتي وبناتي ربنا يخليهم ليا، وبشكر جمهوري اللي وقف جنبي ودعموني وأيدوني». 

 

تفاصيل مسلسل “سر إلهي”

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل قناة cbc ,cbc دراما و أبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، وكانت روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

 

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

سر إلهي مسلسل سر إلهي روجينا الفنانة روجينا رؤوف عبد العزيز المخرج رؤوف عبد العزيز

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