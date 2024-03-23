مظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية بتل أبيب تطالب بعودة الأسرى وإجراء انتخابات مبكرة

تظاهر آلاف الإسرائيليين اليوم السبت في تل أبيب وحيفا والقدس وأماكن أخرى، بعضها للمطالبة بعودة الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة والبعض يطالب بإجراء انتخابات مبكرة وتغيير الحكومة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن في تل أبيب خرجت عدة مظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية تطالب بعودة الأسرى، وقام المتظاهرون بإغلاق شارع مناحيم بيغن باتجاه الجنوب، وأشعلوا النيران هناك، ثم بدأوا بالسير باتجاه الشمال. كما قام مئات المتظاهرين بإغلاق ممرات أيالون وأشعلوا النار.

كما تظاهر المئات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي في القدس المحتلة مطالبين بإجراء الانتخابات الإسرائيلية، وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية ولافتات كتب عليها: "الانتخابات الآن".

ووصل حوالي 2000 متظاهر للتظاهر في قيسارية، على مسافة ليست بعيدة عن مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الخاص.

وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية ولافتات مناهضة لنتنياهو. ومن بين أشياء أخرى، كُتب على اللافتات:"الانتخابات الآن"، "أنت الرأس - أنت مذنب"، "العزل الآن"، "الجاني يرتجف من الخوف، كل المواطنين مع بعض"، "لن يعيد المختطف". "لا عفو عن عدو الدولة"، وأكثر من ذلك.