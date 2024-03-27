أخبار التكنولوجيا| وثائق جديدة تكشف تجسس "فيسبوك" على مستخدمي سناب شات.. جهاز خطير يفتح قفل آيفون وسامسونج في ثوان

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بإمكانات تقهر سامسونج.. فيفو تطلق أفضل هواتفها القابلة للطي وأكثرها أناقة



كشفت شركة فيفو Vivo الصينية، النقاب عن أحدث إصداراتها من الهواتف القابلة للطي، والتي تتميز بتصميم أنحف وأخف وزنا وبأداء أفضل وأسرع وأقوى من طرازات الشركة السابقة.

طورت شركة تكنولوجيا إسرائيلية، جهاز صغير لديه القدرة على فتح قفل أجهزة آيفون، تستعين به وكالات إنفاذ القانون من أجل اختراق أجهزة آبل المحمية بكلمة مرور، والحصول على الأدلة الرقمية المخزنة على الهواتف الذكية التي قد يتهم أصحابها في قضية ما، أو يتم التحقيق معهم.

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، أحدث إصداراتها منخفض التكلفة، ضمن العلامة التجارية بوكو Poco، الذي يتميز بمواصفات وتصميم مألوف لهاتف Redmi A3 وسعر رخيص.

تظل الفضائح تتوالى على شركة "ميتا"، حيث كشفت مجموعة من الوثائق الجديدة عن مشروع سري تستخدمه مالكة "فيسبوك" للتجسس على مستخدمي موقع التواصل المنافس سناب شات Snapchat.

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية، عن حاسب لوحي جديد تحت اسم Vivo Pad 3 Pro، والذي يحتوي على مواصفات وتقنيات ممتازة كـ منافس لأجهزة سامسونج اللوحية.

تحتل هواتف أوبو مكانة مرموقة في سوق الهواتف الذكية، خاصة في الفئة المتوسطة، حيث تقدم مزيجا مثاليا من الأداء العالي والتكلفة المعقولة، ويعد هاتف OPPo Reno 10 أحد أبرز هواتف هذه الفئة التي تستهدف محبي التكنولوجيا الذين يبحثون عن إمكانات قوية وكاميرا رائعة بسعر مناسب.

ألعاب المراهنات ظاهرة جديدة انتشرت سريعا بين الشباب المصري على الإنترنت، ولا نبالغ عندما نقول أنها من أخطر الألعاب الإلكترونية الموجودة حاليا، ليس فقط لأنها تسبب الإدمان أكثر من المواد المخدرة، وأنما في الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الشباب داخل وخارج اللعبة، نتيجة مقامرته بمبالغ مالية ضخمة وإغراقه في دوامة من المشاكل يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى القتل أو الانتحار.