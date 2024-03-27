ألعاب المراهنات.. مافيا نصب محترفة تسرق عقول وجيوب المصريين |هذه أخطرها

ألعاب المراهنات ظاهرة جديدة انتشرت سريعا بين الشباب المصري على الإنترنت، ولا نبالغ عندما نقول أنها من أخطر الألعاب الإلكترونية الموجودة حاليا، ليس فقط لأنها تسبب الإدمان أكثر من المواد المخدرة، إنما نتيحة الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الشباب داخل وخارج اللعبة، نتيجة مقامرته بمبالغ مالية ضخمة وإغراقه في دوامة من المشاكل يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى القتل أو الانتحار.

وألعاب المراهنات ليست كما تبدو، حيث تتبع منصات المقامرة أسلوب احتيال خطير، يتمثل في إيهام الشباب بتحقيق الربح السريع بكبسة زر واحدة، لكن ما لا يفهمه المراهن أن بداية الاشتراك بالمنصة يفتح عليه باب خطر لا نهاية له، يهدد أمواله ومستقبله.

ألعاب المراهنات خطر يهدد الشباب

وكثرت وقائع ألعاب المراهنات مؤخرا، حيث بدأ العديد من اللاعبين بالحديث على منصات السوشيال ميديا عما تعرضوا له على منصة المراهنات الرياضية الإلكترونية، بعد أن سقطوا ضحية في فخ الاحتيال لمنصة مراهنة على الإنترنت تدعي وان إكس بت "1xBet".

ويروي أحد اللاعبين لـ "صدى البلد"، تجربته مع ألعاب المراهنات الرياضية على منصة 1xBet، والذي اكتشف وغيره من المراهنين أنهم تعرضوا لعملية نصب كبيرة استولت فيها منصة المراهنات الإلكترونية على مبالغ مالية ضخمة منهم، عن طريق إغرائهم بتحقيق مكاسب كبيرة عبر سلسلة من الألعاب الموجودة على منصتها مقابل المراهنة بمبلغ صغير.

وأوضح الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاما ويدعي "ع.ر"، أنه وقع ضحية لعملية نصب تقوم بها منصة المراهنات 1xBet، كلفته أكثر من 100 ألف جنيه مصري، خسرها ضمن أحد الألعاب تسمي "Crash"، قائلا إن "وان إكس بت" تتبع خطة محكمة تبدأ بجذب اللاعب لوضع مبلغ مالي صغير للرهان باللعبة مقابل أن يحصل على أضعاف المبلغ الذي دفعه، وبعد أن يقوم بإنشاء حساب على المنصة يربح عدة جولات في البداية ليطمع في المزيد من الأرباح وإضافة رهانات أكبر وفي النهاية يخسر كلاهما.

وذكر الشاب انه بدأ المراهنة على منصة 1xBet، بمبلغ بسيط بعد أن قام شحن حسابه بـ 100 جنيه، والمراهنة في لعبة تحاكي الطيران بدأ من عشر جنيهات، وفي الأسابيع الأولى تمكن من ربح مبلغ 4000 جنيه، واحتفظ به على حسابه بالمنصة، ولاستمرار تدفق المكاسب المغرية يقوم بمضاعفة مبلغ الرهان لكنه كان يخسره.

إحدي المنشورات الخاصة بلعبة 1xBet على فيسبوك

ألعاب المراهنات مافيا نصب واحتيال

وقال الشاب إن منصة 1xBet، تلعب بعقول الشباب الصغار بمجموعة من الإعلانات المنتشرة على مواقع السوشيال ميديا، تعدهم من خلالها بخوض تجربة لعب فريدة سوف تجعلهم من الأثرياء، وذلك إلى جانب تقديم بعض المؤثرين (الأنفلونسر) مراجعة للألعاب الموجودة على منصة المقامرة، يدعون فيها أنهم ربحوا أموالا طائلة من المراهنة داخل ألعاب الراهنات على المنصة.

وبعد أن خسر كل ما يملكه على لعبة الطيارة بـ 1xBet التي سببت له ما وصفه بـ "إدمان" اللعبة، أوضح الشاب أنه تواصل مع لاعبين آخرين باللعبة لمعرفة ما الخطأ الذي يقوم به ويتسبب في خسارته، لكنه تفاجأ أن عملية الاحتيال التي تعرض لها، حدثت مع العديد من الشباب المشتركين بالمنصة، وهو ما أغرقهم بالديون والمشاكل التي دفعت أحدهم إلى الانتحار بسبب الديون المتراكمة عليه.

إحدي المنشورات الخاصة بلعبة 1xBet على فيسبوك

ألعاب المراهنات إدمان جديد يهدد الشباب

وأشار "ع.ر"، إلى أن ألعاب المراهنات الموجودة على منصة 1xBet، يوجد بها عامل جذب غريب يجعل اللاعبين مهووسين بها لدرجة الأدمان، ويبقون على منصة المراهنة لفترات طويلة مما يؤثر كثيرا على صحتهم النفسية، وقد تصل إلى مراحل خطرة حيث دفعت لاعبا إلى الانتحار بسبب تعرضه لخسائر فادحة، إلى جانب لاعب آخر قام بالسرقة من أجل الحصول على أموال لتعويض خسارته بـ 1xBet.

ألعاب المراهنات تبدو كـ لعبة عادية

وأوضح الشاب أنه عرف منصة 1xBet من خلال الإعلانات التي تظهر على فيسبوك، والتي تبدو كـ لعبة فيديو عادية، فقط تشترط علي اللاعب تسجيل الدخول برقم الهاتف فقط، والتحقق من هويته ببطاقة الرقم القومي، وربط حسابه بمحفظة إلكترونية أو حساب بنكي لأغراض الدفع والسحب من المنصة.

وبمجرد إتمام عملية الدخول وإضافة مبلغ الرهان الذي يتم بطريقة غريبة على حد وصفه، يبدأ اللاعب المقامرة بالمبلغ المضاف على شكل نقاط إلى حسابه من أجل ربح ضعف هذا المبلغ إذا صحت توقعاته، ولكنه في الحقيقة يخسر جميع أمواله بعد اغرائه بالمكاسب الأولية ليبدأ في زيادة مبلغ الرهان تدريجيا.

إحدي منشورات الضحايا للعبة 1xBet على فيسبوك

طريقة لعب غامضة تدفعك لخسارة بعد مكسب

وذكر الشاب أنه وغيره من اللاعبين في ألعاب المراهنات، مروا بطريقة اللعب الغامضة التي يمر بها كل لاعب جديد، حيث تمكنوا من تحقيق الربح في البداية عندما كانوا يراهنون بمبالغ صغيرة، إذ تقوم منصة 1xBet بمنح اللاعب عدة مكاسب متتالية لتشجيعه على اللعب بمبالغ أعلي فيخسر كل الأموال التي إضافها وتحكم عليه بالأفلاس.

عالم مشبوهة تخفيه منصة المراهنات

وعلى الرغم من الشهرة العالمية لموقع المراهنات، إلا أن هناك شئ مريب يتعلق بطرق الدفع التي تحصل بها الشركة على مبالغ الراهنات من اللاعبين، فمن المتعارف عليه أن الألعاب المدفوعة باشتراك مالي، تدفع نسبة من الأموال التي تتحصل عليها كرسوم لمتاجر التطبيقات الشهيرة مثل جوجل بلاي (مما يعني أن كل ما يدفعه اللاعب يتم التعامل معه إلكترونيا عبر شبكة دفع مخصصة)، فإذا كانت هذه الآلية التي تتبعها معظم ألعاب الفيديو أو التطبيقات على الإنترنت، لماذا لا تتبعها منصة 1xBet.

ووفقا لما ذكره اللاعب، فإن منصة المراهنات تشترط عليهم دفع أموال الرهان إلى أرقام هواتف مرتبطة بمحفظة رقمية أو المعروفة بخدمة "كاش"، ويمتلكها بعض الأشخاص تطلق عليهم المنصة اسم "وكلاء"، وبمجرد أن تتم هذه العملية يصل الرصيد كـ نقاط إلى حساب اللاعب عند إرساله للقطة شاشة بالمبلغ المدفوع إلى "الوكيل"، وهذه الطريقة جعلت الشاب يتساءل عن كيفية وصول الأموال من الوكلاء إلى الشركة، حيث أوضح أن هؤلاء الوكلاء عبارة عن محلات صغيرة أو أكشاك غير معتمدة بل لديهم عدة أرقام مسجل عليه محافظ إلكترونية فقط.

لعبة الطيارة بمنصة 1xBet

خسائر أكبر من الأموال

وأوضح بعض اللاعبين على السوشيال ميديا، أن إدمانهم المقامرة بمنصة 1xBet، سببت لهم خسائر كبيرة حيث اضطر البعض منهم إلى بيع جميع ممتلكاته للحصول على أموال للاستمرار باللعبة، فيما قرر آخر بيع أحد أعضاء جسمه للحصول على الأموال، فيما دفعت آخر لتطليق زوجته، وترك آخرون العمل أو الدراسة، فيما واجه البعض ضغوط مادية لا يرون سبيلا للتغلب عليها.

وفي واقعة أخرى مفجعة هزت محافظة الدقهلية، قضي فيها مدرس فيزياء على حياة طالبه وقطع جسده لأشلاء للإفلات من جريمته، وفي اعترافات المتهم أمام النيابة العامة، أوضح أن الدفع الرئيسي وراء ارتكابه لتلك الجريمة المرعبة، هو الضائقة المالية التى يمر بها بسبب ألعاب المراهنات على الإنترنت، ولكن المفاجأة في أن سبب خسارته هو المراهنة في تطبيق "1xBet"، الذي جعله يستدان ما يصل إلى 277 ألف جنيه مصري من أقاربه، ففي البداية كان يحقق أرباحا كبيرة بفضل أحد ألعاب المنصة يطلق عليها اسم "سكراتش كارد"، ولكن طبقا لـ آليات الخداع التي تتبعها المنصة فقد خسر كل الأموال على حسابه مما دفعه إلى خطف طالب وطلب فدية من والده، لكن هذا لم يحدث مما اضطره لقتل تلميذه في النهاية.

ومن بين اللاعبين الذين تعرضوا للخسارة، قال أحد الأشخاص على صفحة خاصة بـ لعبة المراهنات علي "فيسبوك"، إنه كان يجني ما يصل إلى 5000 جنيه في الأسبوع، من رهانه بمبلغ بسيط 200 جنيه فقط، لكن على مدار 3 أشهر فقط، تسببت مراهنات "1xBet " في خسارته كل مدخراته.