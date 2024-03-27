هل عملية القلب المفتوح تسبب الوفاة؟.. حسام موافي يكشف مفاجأة.. فيديو

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، على سؤال هل عملية القلب المفتوح تسبب الوفاة؟.



وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد،: "ضيق شرايين القلب يجعل المريض عرضة للخطر، ويتوجب عليه إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته".

وشدد على ضرورة الأخذ بالأسباب وعدم الخوف من عملية القلب المفتوح، موضحا: "لا خطورة ولا يمنع شخص يبلغ من العمر 68 أو 70 عاما من إجراء عملية قلب مفتوح"، معقبا: "ميمنعش ومش كبير أمال لو كان 75 سنة هنقول إي، نقول سن 25 سنة بس هو اللى يعمل قلب مفتوح".



وأوضح: "بعض الأشخاص يتوفون فجأة نتيجة أمراض القلب، دون خضوع المريض من قبل للعلاج".



