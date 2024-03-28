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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كان لازم نلعب بـ5 دفاع|محلّل رياضي يوضح لـ««شوبير» الخطة الأفضل للمنتخب الكرواتي

صدى البلد

كشف المحلل الرياضي اسلام سامي، الخطة الأنسب لفوز المنتخب الوطني أمام نظيره الكرواتي. 

وقال خلال برنامج الاعلامي أحمد شوبير: “كان لازم نلعب بـ 5 في الدفاع .. الركراكي عمل كدة في كأس العالم”. 

وتعرض  منتخب مصر لهزيمة ثقيلة امام كروتيا في نهائي بطولة عاصمة مصر الودية التي استضافها استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنتيجة 4 / 2.

 

المباراة كانت الاختبار الثاني لحسام حسن بعد تفوقه في المباراة الأولى على نيوزيلندا بنتيجة 1 / 0، لكن ما شغل الكثيرين بعد المباراة هي تصريحات حسام حسن والتي ربطها البعض بـ محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

 

تصريحات حسام حسن

 

وعقب المباراة تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائلًا: "مواجهة كرواتيا شهدت غياب ما يقارب من 5 لاعبين أساسيين، مثل زيزو والشناوي وإمام عاشور بسبب الإصابات، وسيختلف أداء المنتخب بعد عودة جميع المصابين وأيضا رمضان صبحي المصاب مع فريقه".

وأضاف حسام حسن "وبخلاف غياب المصابين كان هناك غياب للاعبين كان من المفترض قدومهم".

احمد شوبير اسلام سامي المدير الفني لمنتخب مصر المنتخب الوطني محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى

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