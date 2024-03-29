أخبار التكنولوجيا|الذكاء الاصطناعي يورط المشاهير بفيديوهات مفبركة صوت وصورة.. سامسونج تعلن عن مفاجأة جديدة لـ 100 مليون مستخدم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تتمتع نوكيا Nokia بسمعة طيبة في تصنيع هواتف متينة وعالية الجودة بأسعار معقولة.

أذهلت قدرات الذكاء الاصطناعي العالم أجمع، مع تدخلها في شتي المجالات تقريبا، ولكن مع انتشارها الواسع أثارت التقنية المتطورة مخاوف الكثيرين حول المخاطر التي قد تتسبب بها هذه البرامج، وهو ما حدث بالفعل.

أطلقت شركة China Telecom الصينية، هاتف Zhenqing 20 الجديد والمصمم خصيصا للمستخدمين كبار السن، يأتي بميزات للأمان وشاشة عرض مميزة بخطوط كبيرة.

اشتد الصراع في سوق الهواتف القابلة للطي مع ظهور العديد من الإصدارات المنافسة لشركة سامسونج صاحبة البادرة الاولى في هذا القطاع والرائدة المتخصصة بهواتف ذات شاشات مرنة يمكن طيها بطرق مختلفة، لتجمع في بعض الأحيان بين تصميم وإمكانات الجهاز للوحي في شكل هاتف ذكي.

مع وصول One UI 6.1، قدمت شركة سامسونج Samsung، بيانا جديدا حول مستقبل الأجهزة الأقدم المؤهلة للحصول على ميزات الذكاء الاصطناعي القوية المصممة للارتقاء بتجربة هاتفك الذكي.

في الوقت الحالي، تمتلك جميع الهواتف الرائدة أوجه تشابه كبيرة، فجميعها تعمل بأحدث معالج كوالكوم Snapdragon، وشاشة من نوع OLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وشحن فائق السرعة، وكاميرات رائعة، كل هذا بسعر باهظ للغاية.

تواصل شركة نوبيا Nubia الصينية، توسيع عائلة منتجاتها المعروفة عالميا باسم Red Magic، حيث ستقدم عملاقة تصنيع هواتف الألعاب منتج مثير آخر من هواتفها الرائدة بتصميم مميز.