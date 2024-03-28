أفضل موبايلات Nokia بسعر بسيط في مصر.. 400 جنيه فقط

تتمتع نوكيا Nokia بسمعة طيبة في تصنيع هواتف متينة وعالية الجودة بأسعار معقولة.

إليك بعض أفضل موبايلات Nokia بسعر بسيط في مصر:

1. Nokia 105 Plus:

• السعر: 450 جنيه مصري

• مميزات:

• شاشة ملونة بحجم 1.8 بوصة

• بطارية تدوم 20 يومًا

• راديو FM

• مصباح يدوي

• ألعاب Snake و Tetris

2. Nokia 110:

• السعر: 550 جنيه مصري

• مميزات:

• شاشة ملونة بحجم 1.77 بوصة

• كاميرا VGA

• بطارية تدوم 18 يومًا

• راديو FM

• مصباح يدوي

• لعبة Snake

3. Nokia 215 4G:

• السعر: 750 جنيه مصري

• مميزات:

• شاشة ملونة بحجم 2.4 بوصة

• كاميرا VGA

• بطارية تدوم 29 يومًا

• 4G

• راديو FM

• مصباح يدوي

• WhatsApp و Facebook

4. Nokia 225 4G:

• السعر: 900 جنيه مصري

• مميزات:

• شاشة ملونة بحجم 2.4 بوصة

• كاميرا QVGA

• بطارية تدوم 24 يومًا

• 4G

• راديو FM

• مصباح يدوي

• WhatsApp و Facebook

5. Nokia C01 Plus:

• السعر: 1300 جنيه مصري

• مميزات:

• شاشة LCD بحجم 5.45 بوصة

• كاميرا 5MP

• بطارية تدوم 3 أيام

• Android 11 Go Edition

• 4G

ملاحظة:

• قد تختلف الأسعار حسب البائع.

• تأكد من مراجعة المواصفات الكاملة قبل شراء أي هاتف.

أرجو أن يكون هذا الرد قد ساعدك في معرفة أفضل موبايلات Nokia بسعر بسيط في مصر.