تتمتع نوكيا Nokia بسمعة طيبة في تصنيع هواتف متينة وعالية الجودة بأسعار معقولة.
إليك بعض أفضل موبايلات Nokia بسعر بسيط في مصر:
1. Nokia 105 Plus:
• السعر: 450 جنيه مصري
• مميزات:
• شاشة ملونة بحجم 1.8 بوصة
• بطارية تدوم 20 يومًا
• راديو FM
• مصباح يدوي
• ألعاب Snake و Tetris
2. Nokia 110:
• السعر: 550 جنيه مصري
• مميزات:
• شاشة ملونة بحجم 1.77 بوصة
• كاميرا VGA
• بطارية تدوم 18 يومًا
• راديو FM
• مصباح يدوي
• لعبة Snake
3. Nokia 215 4G:
• السعر: 750 جنيه مصري
• مميزات:
• شاشة ملونة بحجم 2.4 بوصة
• كاميرا VGA
• بطارية تدوم 29 يومًا
• 4G
• راديو FM
• مصباح يدوي
• WhatsApp و Facebook
4. Nokia 225 4G:
• السعر: 900 جنيه مصري
• مميزات:
• شاشة ملونة بحجم 2.4 بوصة
• كاميرا QVGA
• بطارية تدوم 24 يومًا
• 4G
• راديو FM
• مصباح يدوي
• WhatsApp و Facebook
5. Nokia C01 Plus:
• السعر: 1300 جنيه مصري
• مميزات:
• شاشة LCD بحجم 5.45 بوصة
• كاميرا 5MP
• بطارية تدوم 3 أيام
• Android 11 Go Edition
• 4G
ملاحظة:
• قد تختلف الأسعار حسب البائع.
• تأكد من مراجعة المواصفات الكاملة قبل شراء أي هاتف.
أرجو أن يكون هذا الرد قد ساعدك في معرفة أفضل موبايلات Nokia بسعر بسيط في مصر.