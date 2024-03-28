عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أفضل موبايلات Nokia بسعر بسيط في مصر.. 400 جنيه فقط

أفضل موبايلات Nokia
أفضل موبايلات Nokia بسعر بسيط في مصر..السعر 400 جنيه

تتمتع نوكيا Nokia بسمعة طيبة في تصنيع هواتف متينة وعالية الجودة بأسعار معقولة.

 

إليك بعض أفضل موبايلات Nokia بسعر بسيط في مصر:

 

1. Nokia 105 Plus:

• السعر: 450 جنيه مصري

• مميزات: 

• شاشة ملونة بحجم 1.8 بوصة

• بطارية تدوم 20 يومًا

• راديو FM

• مصباح يدوي

• ألعاب Snake و Tetris

2. Nokia 110:

• السعر: 550 جنيه مصري

• مميزات: 

• شاشة ملونة بحجم 1.77 بوصة

• كاميرا VGA

• بطارية تدوم 18 يومًا

• راديو FM

• مصباح يدوي

• لعبة Snake

3. Nokia 215 4G:

• السعر: 750 جنيه مصري

• مميزات: 

• شاشة ملونة بحجم 2.4 بوصة

• كاميرا VGA

• بطارية تدوم 29 يومًا

• 4G

• راديو FM

• مصباح يدوي

• WhatsApp و Facebook

4. Nokia 225 4G:

• السعر: 900 جنيه مصري

• مميزات: 

• شاشة ملونة بحجم 2.4 بوصة

• كاميرا QVGA

• بطارية تدوم 24 يومًا

• 4G

• راديو FM

• مصباح يدوي

• WhatsApp و Facebook

5. Nokia C01 Plus:

• السعر: 1300 جنيه مصري

• مميزات: 

• شاشة LCD بحجم 5.45 بوصة

• كاميرا 5MP

• بطارية تدوم 3 أيام

• Android 11 Go Edition

• 4G

ملاحظة:

• قد تختلف الأسعار حسب البائع.

• تأكد من مراجعة المواصفات الكاملة قبل شراء أي هاتف.

أرجو أن يكون هذا الرد قد ساعدك في معرفة أفضل موبايلات Nokia بسعر بسيط في مصر.

Nokia Nokia 105 Plus نوكيا Nokia 215 4G Nokia 225 4G أرخص موبايل نوكيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

مطالبة عاجلة لحسام حسن لإنهاء أزمته مع محمد صلاح

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

حسن المستكاوي يكشف المسؤول عن هزيمة منتخب مصر أمام كرواتيا

موضوعات متعلقة

بكاميرا 50 ميجابكسل وسعر متوسط.. أحدث موبايل سامسونج للشباب 

الحق اشتري في الشتا.. تكييف شاومي الجديد|بسعر أرخص من كل الأنواع الأخرى

لو عندك أي iPhone قديم..تقدر تبيعه وتكسب 6 مليون جنيه|الشروط والتفاصيل هنا

عرض الخميس.. اشتري Apple Watch جديدة بأقل من 9 آلاف جنيه

ميزة جديدة في واتساب هتخليك تبعت الصور بأعلى كواليتي| اعرف الطريقة 

بسعر مفاجأة.. سامسونج تطلق موبايلها المنتظر للفئة المتوسطة Galaxy A55 

بسعر مناسب جدا..هواوي تطلق سلسلة Nova الجديدة

ليه تشتري موبايل ب 50 ألف..وموبايل Oppo اللي ب7000 فيه نفس الإمكانيات

ترشيحاتنا

علي جمعة: تحريم الصلاة في مساجد الأضرحة جهل

بشرى سارة للمصريين| انخفاض في الأسعار يصل لـ 30% في هذا الموعد

أحمد عمر هاشم: الشورى في الإسلام فريضة

أفضل موبايلات Nokia بسعر بسيط في مصر.. 400 جنيه فقط

علام : الكفارات والصدقات والزكاة والفدية وضعها الإسلام لتحقيق التكافل الاجتماعي

المفتي: لا يجوز التهرب من الضرائب ولا دفع الرشوة لإنقاصها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكر مصنوع في البيت.. تفاصيل مذهلة عن بديل أفضل يحمى من السرطان

تساعد على تخسيس وزنك.. هواوي تفاجئ راغبي الرشاقة بساعة ذكية |ما القصة؟

لن تتوقعه.. شيء يضاف لمخبوزات العيد يحمى من أمراض خطيرة

تعبت من الضغوط..11 حيلة غير تقليدية لعلاج الإجهاد العصبي

فيديو

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ