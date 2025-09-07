مي عز الدين تلفت الأنظار في ظهور نادر عبر إنستجرام

خطفت النجمة مي عز الدين الأنظار بإطلالة بسيطة وناعمة، وشاركت متابعيها و جمهورها أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت مي عز الدين بإطلالة كاجول أنيقة و شميز باللون الرمادي و بنطلون باللون الأبيض وميكل هادئ و وهو ما نال إعجاب متابعيها الذين أثنوا على بساطتها وحفاظها الدائم على ملامحها الطبيعية بعيدًا عن أي تكلف.



وكانت قد تصدرت الفنانة مي عز الدين محركات البحث جوجل بعد أول ظهور لها في لقاء تليفزيوني بعد وفاة والداتها.

قالت مي عز الدين خلال حوار تلفزيوني عبر قناة «الشرق» مع الإعلامي معتز الدمرداش أنها تدخل تتصفح السوشيال ميديا مرة كل شهر، وفي بعض الأحيان من الممكن أن تنشر حوالي 3 منشورات شهريا، وأنها لم تكن كذلك قديما.