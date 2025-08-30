قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: قناة السويس خسرت 145 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح
ناجي من انقلاب قطار مطروح: ماشي بسرعة عادية وسمعنا صوت في القضبان وفجأة انقلب
ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز
الصحة: الحصيلة النهائية لمصابي قطار مطروح 103 إصابات و3 وفيات
أحمد موسى يتساءل: هل قطار مطروح خبط في حاجة الله أعلم
مي عز الدين: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا منذ سنوات.. ومريت بظروف كتير
الصحة تعلن حصيلة جديدة لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح
تعادل إيجابي بين زد والجونة بالدوري
كامل الوزير يوجه بتوفير 14 أتوبيس لنقل ركاب قطار مطروح
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير وجه بتوفير 14 أتوبيسا لنقل ركاب قطار مطروح
الهلال الأحمر يقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لمصابي حادث قطار مطروح
مي عز الدين: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا منذ سنوات.. ومريت بظروف كتير

مي عز الدين
مي عز الدين
محمد البدوي

قالت الفنانة مي عز الدين إنها منذ حوالي 6 أو 7 سنوات لم تظهر في برامج، موضحة أنه رغم عدد المتابعين لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» فهي شخص هاجر السوشيال ميديا منذ سنوات.

تصفح السوشيال ميديا

وأضافت الفنانة مي عز الدين خلال حوار تلفزيوني عبر قناة «الشرق» مع الإعلامي معتز الدمرداش أنها تدخل تتصفح السوشيال ميديا مرة كل شهر، وفي بعض الأحيان من الممكن أن تنشر حوالي 3 منشورات شهريا، وأنها لم تكن كذلك قديما.

واستكملت: «أنا ما كنتش كده زمان، دا أول ما طلعت السوشيال ميديا كنت بمعدل كل ربع ساعة وكنت متفاعلة كتير، وكانت دائما ما تقوم بعمل فوتوسيشن وتلك كانت إحدى الهوايات».
وأوضحت الفنانة مي عز الدين أنها مرت بظروف كثيرة لم يكن بها مثل تلك الحالة، ولا تعرف عمل شئ على عدم اقتناع.

كما عبرت عن اشتياقها الكبير للفنانة عبلة كامل، مؤكدة احترامها لرغبتها في الابتعاد عن الأضواء، مضيفة: هي كانت فنانة قوية جدًا من غير أي استعراض، وفي الكواليس مختلفة تمامًا عن الشاشة.. إنسانة هادئة وبتتكسف جدًا.

حجم عادل إمام

وفي حديثها عن الزعيم عادل إمام، كشفت مي أنه طالب بتكريمها، معتبرة هذه الإشارة من أيقونة بحجم عادل إمام وسامًا في مشوارها الفني.

مي عز الدين الفنانة مي عز الدين السوشيال ميديا عبلة كامل عادل إمام

