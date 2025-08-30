مي عز الدين: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا منذ سنوات.. ومريت بظروف كتير

قالت الفنانة مي عز الدين إنها منذ حوالي 6 أو 7 سنوات لم تظهر في برامج، موضحة أنه رغم عدد المتابعين لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» فهي شخص هاجر السوشيال ميديا منذ سنوات.

تصفح السوشيال ميديا

وأضافت الفنانة مي عز الدين خلال حوار تلفزيوني عبر قناة «الشرق» مع الإعلامي معتز الدمرداش أنها تدخل تتصفح السوشيال ميديا مرة كل شهر، وفي بعض الأحيان من الممكن أن تنشر حوالي 3 منشورات شهريا، وأنها لم تكن كذلك قديما.

واستكملت: «أنا ما كنتش كده زمان، دا أول ما طلعت السوشيال ميديا كنت بمعدل كل ربع ساعة وكنت متفاعلة كتير، وكانت دائما ما تقوم بعمل فوتوسيشن وتلك كانت إحدى الهوايات».

وأوضحت الفنانة مي عز الدين أنها مرت بظروف كثيرة لم يكن بها مثل تلك الحالة، ولا تعرف عمل شئ على عدم اقتناع.

كما عبرت عن اشتياقها الكبير للفنانة عبلة كامل، مؤكدة احترامها لرغبتها في الابتعاد عن الأضواء، مضيفة: هي كانت فنانة قوية جدًا من غير أي استعراض، وفي الكواليس مختلفة تمامًا عن الشاشة.. إنسانة هادئة وبتتكسف جدًا.

حجم عادل إمام

وفي حديثها عن الزعيم عادل إمام، كشفت مي أنه طالب بتكريمها، معتبرة هذه الإشارة من أيقونة بحجم عادل إمام وسامًا في مشوارها الفني.