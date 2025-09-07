عيد ميلاد سعيد للمخرجة سارة جوهر يمثل مصر في الأوسكار

قررت اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين الاختيار الفيلم المصرى المشارك فى مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية) اختيار فيلم «عيد ميلاد سعيد» للمخرجة سارة جوهر، بعد حصوله على أغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء اللجنة من أول جولة تصويت، من بين الأفلام التى وصلت إلى المرحلة النهائية للتصويت وهي: «البحث عن منفذ الخروج السيد رامبو»، «رفعت عيني للسما»، «سنو وايت»، «شرق 12»، «الهوى سلطان»، بالإضافة إلى فيلم «ضي»، الذي تم عرضه تجاريًا بعد موعد الاجتماع الأول للجنة، وفيلم «عيد ميلاد سعيد» الذي تقرر عرضه تجاريًا يوم 17 سبتمبر 2025.

وحضر الاجتماع 16 عضوًا من أعضاء اللجنة، صوت منهم 9 أعضاء لفيلم «عيد ميلاد سعيد»، وهو ما يساوي 50% + 1 من أصوات الأعضاء الحاضرين، بينما حصل فیلم «رفعت عيني للسما» على 4 أصوات، وحصل فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» على صوتين، وحصل فيلم «سنو وايت» حصل على صوت واحد.