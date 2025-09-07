إيناس نور تُكرّم فرقة أرمينية بهدية فرعونية في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

في لفتة رمزية تعبّر عن عمق التبادل الثقافي، قدّمت الفنانة إيناس نور، مديرة المسرح القومي للأطفال، هدية تذكارية إلى فرقة المسرح الأرمينية المشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك خلال استضافة عرضهم التجريبي "Hamlet Machine" على خشبة مسرح متروبول بوسط القاهرة.

الهدية جاءت عبارة عن برواز فني يحمل تمثالًا فرعونيًا، اختير ليجسد جانبًا من التاريخ المصري القديم، في رسالة تؤكد دور الفن في مد جسور التواصل بين الحضارات.

وقالت إيناس نور عقب التكريم إن المسرح القومي للأطفال يحرص دائمًا على أن يكون جسرًا للتواصل الإنساني والثقافي، مشيرة إلى أن مشاركة فرقة من أرمينيا في المهرجان تمثل فرصة مهمة للتعرف على تجارب مسرحية مختلفة، وإثراء الخيال المسرحي لدى الجمهور المصري، وخاصة الشباب.

من جانبها، أعربت الفرقة الأرمينية عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة أن الهدية ستظل ذكرى مميزة من قلب القاهرة تعكس محبة مصر لضيوفها وإيمانها بدور المسرح كأداة للحوار الثقافي.

ويواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحالية استضافة فرق مسرحية من مختلف دول العالم، مقدّمًا عروضًا تجريبية على عدد من مسارح القاهرة، إلى جانب ندوات نقدية وورش تدريبية، بما يرسخ مكانته كأحد أبرز المهرجانات الدولية المتخصصة في المسرح التجريبي.