دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
شوبير: الاتجاه في الأهلي التعاقد مع مدرب أجنبي
إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو
احتفال مهيب.. وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن بمسجد سيدي إبراهيم المتبولي في المرج
فن وثقافة

إيناس نور تُكرّم فرقة أرمينية بهدية فرعونية في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

إيناس نور من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
إيناس نور من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
تقى الجيزاوي

في لفتة رمزية تعبّر عن عمق التبادل الثقافي، قدّمت الفنانة إيناس نور، مديرة المسرح القومي للأطفال، هدية تذكارية إلى فرقة المسرح الأرمينية المشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك خلال استضافة عرضهم التجريبي "Hamlet Machine" على خشبة مسرح متروبول بوسط القاهرة.

الهدية جاءت عبارة عن برواز فني يحمل تمثالًا فرعونيًا، اختير ليجسد جانبًا من التاريخ المصري القديم، في رسالة تؤكد دور الفن في مد جسور التواصل بين الحضارات.

وقالت إيناس نور عقب التكريم إن المسرح القومي للأطفال يحرص دائمًا على أن يكون جسرًا للتواصل الإنساني والثقافي، مشيرة إلى أن مشاركة فرقة من أرمينيا في المهرجان تمثل فرصة مهمة للتعرف على تجارب مسرحية مختلفة، وإثراء الخيال المسرحي لدى الجمهور المصري، وخاصة  الشباب.

من جانبها، أعربت الفرقة الأرمينية عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة أن الهدية ستظل ذكرى مميزة من قلب القاهرة تعكس محبة مصر لضيوفها وإيمانها بدور المسرح كأداة للحوار الثقافي.

ويواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحالية استضافة فرق مسرحية من مختلف دول العالم، مقدّمًا عروضًا تجريبية على عدد من مسارح القاهرة، إلى جانب ندوات نقدية وورش تدريبية، بما يرسخ مكانته كأحد أبرز المهرجانات الدولية المتخصصة في المسرح التجريبي.

إيناس نور فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي Hamlet Machine

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

