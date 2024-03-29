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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أقسم بها الله في القرآن.. فاكهة من ياميش رمضان تمنع أمراضا خطيرة

الياميش
الياميش

يعد التين المجفف من أهم مكونات ياميش رمضان حيث أنه ذكر صراحة فى القرآن الكريم، وأقسم المولى- عز وجل- به فيه، حيث قال- سبحانه-: “والتين والزيتون”، والذي يتم تجفيفه؛ لضمان الحصول عليه فى غير موسمه.

 ويمتلك التين القدرة على حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض بل ويسهم فى علاجها، ووفقا لما جاء في موقع “ Eat this” نعرض لكم أهم فوائد التين المجفف باستمرار.

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يدعم صحة الجهاز الهضمي

يُعدّ التين المجفف مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية التي تُحسّن حركة الأمعاء وتُسهّل عملية الهضم، مما يُساعد في علاج الإمساك وعسر الهضم.

يدعم صحة العظام

يحتوي التين المجفف على كمية جيدة من الكالسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران ضروريان لصحة العظام وقوتها، مما يُقلّل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

العظام
العظام

يعزز صحة القلب

يُساعد البوتاسيوم الموجود في التين المجفف على خفض ضغط الدم المرتفع، كما أنّه يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

مفيد لصحة البشرة والشعر

يُعدّ التين المجفف مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين E وفيتامين A، التي تُحافظ على صحة البشرة وتُقلّل من ظهور التجاعيد، كما تُعزّز صحة الشعر وتُقلّل من تساقطه.

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مصدر غني بالطاقة

يُعدّ التين المجفف مصدرًا غنيًا بالسكريات الطبيعية، مثل الفركتوز والجلوكوز، التي تُزوّد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء وظائفه الحيوية. 

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