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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| سر ندم محمود الحديني على قراره.. سعد لمجرد يحيي حفل العيد في دبي

أخبار الفن
أخبار الفن

سر ندم محمود الحديني على قراره.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: سعد لمجرد يحيي حفل العيد في دبي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

 

روجينا: مسلسل سر إلهي يمس كل بيت مصري وعربي

كشفت النجمة روجينا، كواليس التحضير لـ مسلسل “سر إلهي”، الذي تم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وحقق نجاحا كبيرا.

 

محمود الحديني يحكي لـ«صدى البلد» سر عودته بعد غياب 12 عامًا عن التمثيل

كشف الفنان محمود الحديني، سر تغيبه عن الوسط الفني لمدة 12 عاما، وعودته مرة أخرى من خلال مسلسل سر إلهي، للفنانة روجينا الذي تم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان.

 

سعد لمجرد يحيي حفل عيد الفطر في دبي.. 12 أبريل

يستعد الفنان سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي ساهر له، في أحد المولات الشهيرة بمدينة دبي الإماراتية، يوم 12 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.

 

إلهام شاهين: مليحة والحشاشين الأفضل في دراما رمضان.. خاص

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها فى الأعمال الدرامية التى أعجبتها والتى تعرض حاليا فى السباق الرمضانى الحالى.

 

أنا اللي كنت غلطان.. محمود الحديني يكشف عن قرار ندم عليه بحياته

كشف الفنان محمود الحديني، قرارا ندم عليه في مشواره الفني، تسبب في تغير حياته، وابتعاده عن الساحة الفنية لفترة.

وقال محمود الحديني في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنه كان يظن في بداية مشواره الفني أن المسرح هو الأساس، وفي ذات يوم وهو يصور مشهدا له مع الفنانة فاتن حمامة بفيلم الباب المفتوح، طلب منه هنري بركات أن يوقع عقدا معه للسينما لمدة 5 سنوات، لكنه رفض بسبب ارتباطه بالمسرح.

 

نبيلة عبيد تكشف تفاصيل رسالتها لكريم عبد العزيز وبيتر ميمى .. خاص

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن رأيها فى الأعمال الفنية المعروضة حاليا والتى شهدت حالة من التنوع بين التاريخى والأكشن والاجتماعي والتراث والوطنى.

 

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمود أخرج طاقتهم

كشف المخرج رؤوف عبد العزيز، كواليس مسلسل سر إلهي، للفنانة روجينا، الذي تم عرضه حصريا عبر قناة cbc الفضائية.

وقال رؤوف عبد العزيز في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه تمسك بفكرة المسلسل بمجرد طرحها عليه، وعلق: «حبيت الفكرة.. والمسلسل في كم من الممثلين عبارة عن عضلات تمثيلية قوية جدا.. بشكرهم طبعا جميعا وبقول لهم أنا اتشرفت واستمتعت بالشغل معاكم».

 

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

كشف المخرج رؤوف عبد العزيز، كواليس مسلسل سر إلهي، للفنانة روجينا، الذي تم عرضه حصريا عبر قناة cbc الفضائية.

وقال رؤوف عبد العزيز في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «هدف مسلسل سر إلهي  هو توحيد الاسرة تاني.. واتمنى ان الرسالة دي تكون وصلت يعني».

محمود الحديني سعد لمجرد دبي روجينا إلهام شاهين نبيلة عبيد

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