محمود الحديني يحكي لـ«صدى البلد» سر عودته بعد غياب 12 عامًا عن التمثيل

كشف الفنان محمود الحديني، سر تغيبه عن الوسط الفني لمدة 12 عاما، وعودته مرة أخرى من خلال مسلسل سر إلهي، للفنانة روجينا الذي تم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان.

وقال محمود الحديني في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنه كان يهتم بالمسرح في بدايته، وحكى موقفا لفنان شهير رفض ذكر اسمه أصبح نجما بعد موقف مفاجئ له، وقال إن النجم هذا كان تعاقد على مسرحية، ثم تركها بعد افتتاحها بيوم من أجل فيلم سينمائي، ليصبح بعدها نجما شهيرا.

محمود الحديني وحقيقة اعتزاله

كشف الفنان محمود الحديني، كواليس مسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا، والمعروض حصريا عبر قناة CBC الفضائية، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري.

وقال محمود الحديني، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، سر عودته للتمثيل بعد غياب 12 عاما، وترشيحه للمشاركة في بطولة مسلسل سر إلهي مع روجينا، وما حدث مع طوال سنوات الغياب عن الوسط الفني، من خلال هذا الفيديو.

تفاصيل مسلسل سر إلهي

تدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتم عرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة روجينا، في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة cbc ,cbc دراما وأبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.