رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

كشف المخرج رؤوف عبد العزيز، كواليس مسلسل سر إلهي، للفنانة روجينا، الذي تم عرضه حصريا عبر قناة cbc الفضائية.

وقال رؤوف عبد العزيز في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه تمسك بفكرة المسلسل بمجرد طرحها عليه، وعلق: «حبيت الفكرة.. والمسلسل في كم من الممثلين عبارة عن عضلات تمثيلية قوية جدا.. بشكرهم طبعا جميعا وبقول لهم أنا اتشرفت واستمتعت بالشغل معاكم».

وتابع رؤوف عبد العزيز: «خلال التصوير كان في عليا حمل ومتعة الاتنين مع بعض وهو إن أنا إزاي أخرج منهم كل طاقاتهم التمثيلية دي .. وبحيي أمين جمال وورشة كتابته».

وزاد رؤوف عبد العزيز: «بشكر كل اللي اتشرفت بالشغل معاهم.. وبقول لهم يا رب اكون قدمت لكم بالشكل اللي يليق».

وحول مشاهد المسلسل المؤثرة، قال رؤوف عبد العزيز: «الحمدلله كل المشاهد اللي فيها مشاعر حزينة كنت حريص جدا على إن إحنا نبقى في مود كامل يتيح للممثلين كلهم إن هم يطلعوا اللي جواهم وما يحسوش ان هم بعيد عن الحالة».

هدف مسلسل سر إلهي

وأضاف رؤوف عبد العزيز: «هدف مسلسل سر إلهي هو توحيد الأسرة تاني.. واتمنى ان الرسالة دي تكون وصلت يعني».

وحول نية تكرار العمل مع روجينا، قال رؤوف عبد العزيز: «أنا اكيد أتمنى أشتغل مع روجينا رابع وخامس وعاشر لأن الطاقة الايجابية اللي بتديهالي وبتديها لكل الفريق والتفاهم واحترامها لشغلها ولفنها.. كل ده يخليني دايما ابقى سعيد بأي تعاون معاها».

عودة محمود الحديني

وقال رؤوف عبد العزيز، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن تعاونه للمرة الثالثة مع روجينا في مسلسل سر إلهي، كان بسبب التوافق الفني والإنساني، وعلق: «أنا بحترم ثقافتها وشخصيتها جدا.. وعلى المستوى الإنساني في بنا احترام كبير وتفاهم وتقدير، وده خلى التعاون ممتع ليا وليها».

وتابع رؤوف عبد العزيز: «إن مسلسل سر إلهي يبحث في السر بأحكام ربنا اللي فرضها علينا بعد ما عقلنا يوسوس لنا إننا نعارض الأحكام دي ثم نكتشف بعد ذلك أن ما كتبه الله لنا هو الأفضل لنا».

وحول المشاهد الصعبة، قال رؤوف عبد العزيز: «مسلسل سر إلهي مليء بالأحداث والمشاهد الصعبة التي تجذب المشاهد، وأنا يحيي المؤلف أمين جمال على السيناريو، وقبل التصوير عملنا بروفات ترابيزة تحضيرية للمسلسل والجميع شاركونا في بناء شكل الشخصية».

وأضاف رؤوف عبد العزيز أنه يحرص كل وقت على اكتشاف وجوه جديدة والرموز الفنية أيضا، ومنهم الفنان محمود الحديني الذي عاد بعد غياب 12 عاما».

واختتم رؤوف عبد العزيز، أن هدف مسلسل سر إلهي هو توحيد الأسرة مرة أخرى، معربا عن أمنيته في تكرار التعاون مع روجينا لأنها تعطي طاقة إيجابية لكل من معها ومتفاهمة جدا.

تفاصيل مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل قناة cbc ,cbc دراما و أبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، وكانت روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.