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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سعد لمجرد يحيي حفل عيد الفطر في دبي.. 12 أبريل

حفل سعد لمجرد
حفل سعد لمجرد

يستعد الفنان سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي ساهر له، في أحد المولات الشهيرة بمدينة دبي الإماراتية، يوم 12 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك. 

حفل سعد لمجرد 

أعمال سعد لمجرد 

اقتربت أحدث كليبات الفنان  سعد لمجرد “محتال الحب” من تحقيق المليون مشاهدة ، بعد ساعات من طرحها على موقع “يوتيوب” .

وطرح الفنان سعد لمجرد أحدث كليباته الغنائية باللهجة اللبنانية بعنوان "محتال الحب"، عبر قناته بموقع "يوتيوب خلال الساعات القليلة الماضية .

وطرح الفنان المغربي سعد لمجرد والفنانة التونسية يسرا محنوش دويتو غنائي وكليب جديد بعنوان "عندي فكرة" من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، كلمات رامي العبودي، توزيع جلال الحمداوي، وإشراف عام خالد أبو منذر ، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل فني فريد شعاره الطرب ، يستمتع خلاله الجمهور بوجبة فنية راقية من جمال الأداء ورقة النغم وروعة الكلمات .

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