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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إلهام شاهين: مليحة والحشاشين الأفضل في دراما رمضان.. خاص

إلهام شاهين
إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها فى الأعمال الدرامية التى أعجبتها والتى تعرض حاليا فى السباق الرمضانى الحالى. 

وقالت إلهام شاهين فى تصريح لصدى البلد : “اعجبنى فى رمضان هذا العام حالة التنوع التى تشهدها الدراما التليفزيونية حاليا بين التاريخى والتراث والدراما الاجتماعية والوطنية أيضا وهو ما أعجبني فى مسلسل ”مليحة" الذى يناقش القضية الفلسطينية بشكل عميق ويتزامن مع ما يحدث. 

وأوضحت إلهام شاهين : أعجبني أيضا مسلسل الحشاشين الذى يقوم ببطولته مريم عبد العزيز حيث يعتمد على عنصر الابهار بشكل كبير واستطاع المخرج بيتر ميمى أن ينفذها ببراعة شديدة. 

 الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

وأما مسلسل مليحة  كتبته رشا الجزار وأخرجه عمرو عرفة ويشارك في بطولته عدد من فناني مصر وفلسطين وتدور أحداث مسلسل مليحة حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات ويساعدهم في رحلة العودة ضابط جيش مصري. 

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين المخرج بيتر ميمي القضية الفلسطينية كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين مسلسل مليحة

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